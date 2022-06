El grupo popular de Cáceres pide en una moción que se presenta al pleno ordinario de junio revertir la subida «desorbitada» del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), que está causando «graves perjuicios a cacereños y empresas». La moción califica de desorbitada la subida por el incremento que se produce en el tipo impositivo que se aplica a los bienes inmuebles que no tienen un uso residencial. La bajada del IBI y del impuesto de rodaje, según el portavoz popular, Rafael Mateos, supondría dejar de ingresar anualmente tres millones de euros a las arcas municipales.

«Estamos en condiciones de afrontar esa bajada porque es precisamente lo que están demandando los ciudadanos con una subida desmesurada de los precios», señaló el portavoz. En una rueda de prensa, Mateos, cuyo grupo siempre se ha opuesto a la subida del IBI y del IVTM propuesta por el gobierno local, se refirió al «momento difícil» para la ciudadanía que supone el alza del IPC, de los costes de producción y de la gasolina.

La propuesta de subida de impuestos tuvo que ser apoyada por Unidas Podemos (UP) y el edil no adscrito Teófilo Amores para conseguir la mayoría suficiente. «La electricidad no tiene techo, el precio del gas no hay forma de toparlo; lo que hay que hacer a día de hoy es bajar los impuestos», insistió Mateos, porque las familias no pueden más. «No son capaces de abordar los pagos del día a día, como para que encima tengan que hacer frente a pagos desorbitados de impuestos».

Según Mateos, Amores habría manifestado que desconocía el alcance de esa subida de impuestos cuando la apoyó, por lo que espera obtener el respaldo mayoritario de la corporación municipal. Se deben sumar Ciudadanos y los concejales no adscritos, Francisco Alcántara y Mar Díaz, para conseguir esa mayoría y que se pueda producir una modificación en los tipos impositivos, además se necesita el apoyo de Amores. «Nosotros en 2021», indicó Mateos, «pedíamos la rebaja del IBI de forma selectiva para reactivar la economía local; frente a eso, el Gobierno del PSOE realizó dos subidas: IBI e IVTM».

Amores explicó este lunes que no iba a dar su apoyo a los presupuestos, ya que la moción que presentan los populares no es ejecutiva, sino solo declarativa y no tendrá un efecto real. Para Amores lo que está buscando el PP es un titular de prensa con su moción.

Por su parte, el grupo municipal socialista criticó la moción del PP en relación al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) ya que no está pidiendo realmente que se revierta sino que intenta «engañar a la ciudadanía porque presenta al pleno una moción declarativa y no ejecutiva».

La portavoz del gobierno municipal, María José Pulido, señaló que «la moción institucional que anuncia el PP solo es una muestra más de oportunismo y debilidad política. Los populares presentarán al pleno esta moción aún sabiendo que no tiene más recorrido que ser una declaración de intenciones y así se valoró en la junta de portavoces a petición expresa del propio Partido Popular».

Este grupo, añadió la portavoz, «busca sacar a la esfera mediática una cuestión que ya perdió en el debate democrático, en un pleno municipal; y lo hace intentando confundir a la ciudadanía, con afirmaciones sin contrastar, obviando que ellos subieron los impuestos en 2013 y con medias verdades equiparando a las familias con las empresas». El acuerdo de pleno en relación con los ajustes de los impuestos «se hizo pensando en toda la ciudadanía, en los colectivos vulnerables, en las familias y en las empresas».

«Después de la pandemia se ha puesto de manifiesto la importancia de contar con servicios públicos adecuados y eficientes para poder superar las grandes crisis», resaltó Pulido en el comunicado difundido por el gobierno, «gestionar las competencias de nuestro ayuntamiento de manera eficaz requiere contar con ingresos suficientes para responder a las necesidades ciudadanas; desde prestaciones económicas a familias y ayudas directas a empresas con más de cuatro millones en los dos últimos años, hasta programas de dinamización económica para mejorar la rentabilidad de los negocios cacereños, como son la organización grandes eventos en nuestra ciudad, que tantos visitantes atraen, la búsqueda de nuevas inversiones o facilitar los trámites a los nuevos negocios».