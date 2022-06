Teté Delgado: «La mitología está más presente en nuestra vida de lo que pensamos»

Más que conocida en la pequeña pantalla y sobre los escenarios, Teté Delgado (Ferrol, 1965) protagoniza su primer acercamiento a los clásicos en una versión renovada de ‘El amor enamorado’, una de las obras más singulares de Lope de Vega. El montaje de Mic Producciones y 300 Alas blancas que forma parte de la sección oficial del Festival de Teatro Clásico de Cáceres esta semana. El pase tendrá lugar el 19 de junio a las 22.30 horas en San Jorge -las entradas están a la venta en la taquilla del Gran Teatro y en la web-. En los días previos a la función en la ciudad, la actriz charla con este rotativo sobre el regreso de las giras tras la pandemia, la complejidad de los textos del Siglo de Oro, las emociones universales y sus referencias sobre la capital. «Mi padre siempre me dice que si tuviera que elegir una ciudad de interior para vivir sería Cáceres».

Tras estos dos últimos años de parón en muchos sentidos, ¿qué supone regresar a la normalidad de los escenarios?

Estoy encantada. Solo hemos hecho un pase antes del de Cáceres en Alcalá de Henares porque el covid entró en la compañía. Yo me quedé unos días en casa. Curiosamente, la obra habla sobre un pueblo que se une para luchar contra un bicho.

«Yo siempre he hecho lo que me ha dado la gana con mi cuerpo y con mi vida»

Y se aventura por primera vez con un clásico y con Lope, un autor bien conocido en el festival.

He hecho comedia, pero no había hecho clásicos antes. Es la primera vez. Borja ---Rodríguez-- me convenció con la frase de «vamos a divertir maravillando». Luego me enteré de que era clásica pero para mí la frase es suya. Además, con una obra mitológica. La mitología está mucho más presente en nuestra vida de lo que pensamos. Los dioses son inmortales pero tienen pasiones de hombres y mujeres.

Y en verso, una dificultad añadida a la hora de abordar los clásicos, ¿cómo ha llevado el texto?

En un principio con miedo y respeto y ahora solo con respeto. Pudiendo decir las cosas bonitas para qué las vas a decir feas. Lo que está claro es que el verso tiene que estar pegado a la acción, a lo que ocurre. Y lo bueno de este proyecto es que hemos hecho familia, cada vez que llegamos o nos vamos, nos besamos y nos abrazamos. Hay una energía brutal. La versión de Fernando San Segundo no es esa cosa antigua para gente elevada, es un texto que puede llegar a todo tipo de públicos.

«La obra actualiza el mito de Apolo y Dafne, que es un ejemplo claro de acoso»

Al hilo de los prejuicios que menciona sobre que el teatro clásico está dirigido a una élite, ¿cree que obras como esta acercan a un público que habitualmente no conectaría con los clásicos?

Lope, como todos los autores clásicos, hablan de emociones humanas. En nuestro caso, la obra está adaptada a los años 20 para hacerla más actual, más fácil de entender. Y habla de temas universales como el machismo, de cómo Venus, mi personaje, vive el amor libremente y lo paga, de cómo el pueblo cuestiona la autoridad y actualiza el mito de Apolo y Dafne, que claramente es un ejemplo de acoso. Existía en el Siglo de Oro, cuando se escribió, y sigue pasando hoy. Hay un límite entre el coqueteo y el acoso. Si dices no, es no y eso debe estar claro.

¿Se ve reflejada de alguna manera en su personaje Venus?

Yo he hecho lo que me ha dado la gana siempre con mi cuerpo y con mi vida. Lo que tienes que tener claro es que no le puedes caer bien a todo el mundo y si eso pasa, es que algo no estás haciendo bien. También Venus es muy pasional, defiende a su hijo con toda su fuerza. Es una diosa con mucho carácter.