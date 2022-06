Bulerías, fandangos, soleares… nunca hasta ahora una adaptación de las muchas que se han hecho de la novela picaresca El lazarillo de Tormes había quedado musicalmente tan marcada como la que el actor Antonio Campos y el guitarrista José Luis Montón presentan mañana jueves en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres (plaza de San Jorge, 22.30).

Esta banda sonora compuesta por música flamenca acompaña en directo la escenificación de la vida de uno de los personajes más significativos de la literatura española. En primera persona y en estilo epistolar, la novela original de autoría anónima en que se basa la obra teatral, cuenta de forma autobiográfica la vida del lazarillo en el siglo XVI, desde su nacimiento y mísera infancia hasta su matrimonio, ya en la edad adulta. Es la clara precursora de la corriente picaresca por elementos como el realismo, la narración en primera persona, la estructura itinerante, el servicio a varios amos y la ideología. El Lazarillo es un esbozo irónico y despiadado de la sociedad del momento.

Dice Campos, autor de la adaptación y la dramaturgia, que su trabajo quiere acercar “los textos clásicos a nuevos públicos” y convertir las artes escénicas en “una herramienta para la educación”. Su pícaro personaje es un antihéroe que pasa de amo en amo y, a pesar de sus avatares, logra disfrutar una vida más llevadera en una sociedad de vicios y actitudes hipócritas en las que él se presenta como un insignificante “don nadie”. Justamente la ironía del espectáculo la subrayan los toques de bulerías, fandangos o soleares que extrae de la guitarra José Luis Montón.

La calidad del espectáculo se vio refrendada en los Premios Teatro de Rojas que se conceden en Castilla-La Mancha. Antonio Campos recibió el galardón a la mejor interpretación masculina y la propia obra fue elegida la mejor de las producidas por compañías de esa comunidad autónoma en 2019. Un año después, Campos fue nominado a los Premios Max como mejor actor protagonista.

No es la única actividad del festival cacereño de mañana jueves. A partir de las 11.00 se celebrarán los talleres de Jugando con los personajes del Siglo de Oro. El parque de Gloria Fuerte acogerá a menores de 4 a 12 años en tres talleres (de máscaras, de teatro de sombra y de papercraft) que les permitirán introducirse en el conocimiento del teatro del Siglo de Oro. En el de elaboración de máscaras con cerámica fría conocerán los personajes de la comedia del arte. En el de teatro de sombras aprenderán cómo se construye uno utilizando a personajes del Quijote. Y en el de papercraft elaborarán figuras de papel en tres dimensiones de escritores como Cervantes o Shakespeare, y personajes de las obras de este escritor, como Romeo, Julieta o Desdémona.

Ya por la tarde, a las 20.30, la Filmoteca de Extremadura proyecta la primera de las películas de la sección Cine entre bambalinas, Si Talía fuera ciega.

Dirigida por el extremeño Antonio Gil Aparicio y con guión de Esteve Ferrer y el propio Aparicio, once compañías de teatro de la ONCE se involucraron en su rodaje. Teatro y Cine se dan la mano en once historias contadas por actores ciegos como protagonistas, que fueron rodadas en varias ciudades de España, entre ellas Mérida y el teatro romano. Su director presentará la película y mantendrá una charla coloquio tras la proyección.

