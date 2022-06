Esta mañana en el pleno de la corporación local se producirá la renuncia al acta de concejal por parte de Antonio Ibarra, que ha sido edil de Ciudadanos en la pasada legislatura y en la actual. El siguiente de la lista que Ciudadanos presentó a las elecciones de 2019 es Francisco Javier González que ha solicitado el acta y, por tanto, su incorporación al grupo municipal de Ciudadanos. Pero el problema es que González ya no es afiliado de la formación político a cuyo grupo se integraría.

La toma de posesión del acta no se produciría hasta una nueva sesión del pleno de la corporación local. Hasta que se produzca hay plazo para que haya una resolución sobre si Francisco Javier González puede o no hacer efectivo el ejercicio del acta. De momento el grupo municipal de Ciudadano se ha dirigido a su órgano de Acción Institucional y se está pendiente de la decisión que sobre este asunto aconseje la junta electoral y el secretario general del ayuntamiento.

Es un caso nuevo en la corporación local, hasta ahora lo habitual es que el siguiente en la lista sea afiliado al partido o que se hubiese presentado como independiente. En este caso es un afiliado que ya no está dentro del partido al que tiene que representar. En este mandato ha habido otros casos parecidos, no iguales, como los de Francisco Alcántara y Mar Díaz, que se presentaron y accedieron al cargo como afiliados de Cs y que ahora son no adscritos.