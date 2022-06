La convocatoria, lanzada ayer en masa en las redes sociales, llamaba hoy "a llenar la sala de plenos del Ayuntamiento de Cáceres con carteles de "No a la mina". Era una protesta organizada de modo virtual pero de la que la Plataforma Salvemos la Montaña se había desvinculado. Lo cierto es que al final, mucho ruido y pocas nueces.

El llamamiento solo convocó esta mañana a tres vecinos, que dijeron a este diario que fueron al pleno de ayer a título particular. Desplegaron de modo simbólico unos carteles en la plaza de las Piñuelas y posaron junto a la portavoz de Podemos, Consuelo López, y a uno de sus concejales, Ildefonso Calvo. Luego, al comienzo del pleno, volvieron a exhibir uno de los carteles, pero el alcalde, Luis Salaya, recordó que este tipo de acciones no están permitidas en las sesiones plenarias. "Hemos venido a título particular", dijeron a este diario. ¿Están en contra de la mina? "Hombre, por favor...", respondieron.