"Comparezco hoy para hacer balance de este tercer año de gobierno. Echar la vista atrás supone no solo asumir el tremendo honor de ser alcalde de una ciudad como Cáceres, sino asumir también la enorme carga de responsabilidad de estar al frente de este ayuntamiento en una legislatura especialmente dura y compleja". Así ha comenzado esta mana el alcalde, Luis Salaya, una intervención en las escalinatas del Palacio Municipal donde la mina, cómo no, ha sido el centro de atención. El regidor, de modo textual ha asegurado que una de sus grandes líneas de acción en este año que queda de gobierno es "garantizar que se zanje definitivamente la posibilidad de una mina a cielo abierto".

¿Cómo va a conseguir frenar la primera intención de Infinity Lithium, antes de que la empresa propusiera un proyecto subterráneo en la Sierra de la Mosca? "Estamos cerca de alcanzar que quede" zanjada la iniciativa que "ha amenazado a esta ciudad durante varios años", ha dicho Salaya. Para ello trabaja en dos direcciones fundamentales: la primera, que la promotora retire el recurso contencioso que ha presentado, algo que según el alcalde de momento parece complicado; la segunda, que haya garantías administrativas de que se cierre el proceso administrativo por el que solicitó a la Junta el permiso para la concesión de explotación en Valdeflores. Sobre esa línea está explorando el equipo de gobierno con abogados "para ver si lo que se nos dice desde la empresa será cierto".

La pregunta siguiente es: ¿si se garantiza que no hay mina a cielo abierto y que el proyecto es subterráneo, cuál es la postura del gobierno municipal? "La misma de siempre", ha aseverado el alcalde, es decir: que la empresa presente su proyecto (algo que aún no ha hecho), que los técnicos lo estudien y que ellos y la Declaración de Impacto Ambiental "hagan el resto". Es decir, no hay ni un sí ni un no por parte de Salaya porque aún no puede haberlo en tanto en cuanto se desconoce la propuesta en profundidad.

Sobre este asunto hay más: ¿teme el alcalde que una mina de litio condicione el pacto de estabilidad alcanzado con Unidas Podemos, que en su punto 25 habla de un claro 'no' a la mina para garantizarlo? De momento, el alcalde tiene apalabrado el presupuesto de este año, tal como aseguró a este diario esta semana la portavoz de la formación morada, Consuelo López. En cuanto al acuerdo tampoco parece que peligre teniendo en cuenta que la misma López ha sostenido que de la mina solo existe de momento un anuncio, pero que no se ha presentado un proyecto firme para poder analizarlo.

El alcalde se ha presentado esta mañana ante la opinión pública con la pretensión de analizar de modo minucioso los logros de su gestión y sus aspiraciones. Ha dejado claro, en primer lugar, su seguridad de que ganará las próximas elecciones y ha definido este último año como el mejor de su legislatura en el sentido de que tras el azote de la pandemia ha podido pisar con firmeza la calle.

Tal es así que para su gobierno este tercer año de legislatura ha sido el primero en el que ha gestionado eventos tan significativos para la ciudad como la bajada de la Virgen de la Montaña, el desfile de San Jorge, la celebración del Festival Womad o la Feria de San Fernando. "Y podemos decir, humildemente, que hemos superado también estos retos cotidianos con buena nota. Ha sido posible, sin duda, y en gran medida, por el buen hacer y el compromiso de los trabajadores y trabajadoras municipales, pero no quiero dejar atrás la labor de liderazgo del equipo de gobierno que creo que ha demostrado solvencia y capacidad", ha remarcado.

A juicio de Salaya pese a las dificultades, "este tercer año de gobierno y pese a todo, podemos afirmar que se consolida el modelo de ciudad que planteamos desde el primer día de legislatura, cuando comenzamos a sentar las bases para avanzar con el horizonte del turismo de calidad, industria verde y empleo estable".

Este 2022 ha estado marcado, ha subrayado, "por éxitos en la configuración de nuestros proyectos europeos. Proyectos que entroncan con el modelo de ciudad que queremos para Cáceres y que quieren aprovechar la oportunidad que se abre con estas convocatorias".

En este sentido, ha aseverado que Cáceres es la ciudad extremeña que más y mejores fondos hemos sabido captar. Entre otros, el proyecto piloto de la Agenda Urbana española (200.000 euros); el plan de sostenibilidad turística en destino (4.000.000 euros) para la neocueva en Maltravieso y la conexión de la Ribera del Marco y la Ciudad Monumental; Además 3.000.000 euros para la fase III de la recuperación de la muralla, accesibilidad de adarves y vaciado del baluarte. Recogida de residuos con el sistema puerta a puerta (230.000 euros); transportes públicos y movilidad (2.293.000 euros) carril bici al Polígono de las Capellanías, camino de Carboneros y calmado de tráfico en Avenida de España; programa de comercio competitivo, accesible y transformador para mejoras en el mercado de Ronda del Carmen, parking disuasorio en San Blas y peatonalización de ejes San Blas-Plaza Mayor y San Antón-Parras; transformación digital del ayuntamiento (385.000 euros).

Eso si, ha afirmado que se está pendiente de saber si nos conceden 2.363.033 euros para la recuperación ambiental de la Ribera del Marco y 1.200.000 euros para la rehabilitación integral del Mercado de la Dehesa de los Caballos. En este sentido, ha mostrado su seguridad de que en la próxima legislatura ambos proyectos serán realidad y que durante esta se recibirán esos fondos europeos

Luego Salaya ha sacado pecho de los datos de desempleo, con 7.211 personas desempleadas en mayo de 2022. Al inicio de legislatura se superaban los 8.000 parados en la ciudad, con cifras inéditas de paro, "las mejores de una ciudad extremeña y mejores desde 2008".

El regidor, acompañado por todos los concejales de su equipo y por su equipo de asesores y de prensa, ha dicho que su objetivo es consolidar un proyecto de ciudad basado en el turismo de calidad, la industria verde y el empleo estable. Ha recordado que los datos de turismo "están en niveles desconocidos: abril fue el mejor mes de nuestra historia. Estamos ya entonces en mejores datos que en 2019 tanto en el número total de viajeros como en pernoctaciones. Somos la ciudad dentro del grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad que mejor comportamiento turístico ha tenido".

También ha repasado la política social con "evidentes avances": una página web 100% accesible, un programa de mejora de la accesibilidad amplio con intervenciones tangibles como la mejora de accesibilidad en La Roche Sur Yon. Además, se ha pasado de contemplar mantenimiento en acerados y accesibilidad por un importe de 950.000 euros en 2019 a 1.500.000 euros en los presupuestos de 2022. "Hemos incrementado el equipo de trabajadores y trabajadoras sociales, hemos mejorado el convenio existente con Cáritas, se han puesto en marcha nuevos servicios para personas mayores (cátering, podología, atención psicológica, terapia…), por no hablar, claro está, de los 560.000 € de ayudas en 2021 dedicadas a ayudas de emergencia social o de los 50.000 euros para ayudas a la conciliación. Hay una apuesta constante por la igualdad, por reducir brecha, por continuar luchando contra la pobreza, teniendo siempre presentes los ODS".

En materia de seguridad, ha resaltado que la policía dispondrá en muy breves fechas de un espacio en Aldea Moret donde además estamos trabajando para que haya una cooperación conjunta con la Policía Nacional en coordinación con la subdelegación del gobierno.

Todo esto ha dicho Salaya defendiendo la estabilidad de su gobierno basada "en la cooperación municipal" y en la transparencia: "Con un 74,69% somos el más transparente de los municipios de Extremadura y estamos en la posición doce de entre las capitales de provincia de España. Además, en aras a la transparencia, hemos generado un inventario digital accesible a toda la ciudadanía. Es una herramienta pensada para favorecer la buena gestión del patrimonio municipal que no existía en 2019", ha advertido antes de asegurar que Cáceres ha experimentado un gran avance en administración electrónica. "En 2019 toda la tramitación era analógica. Actualmente se pueden realizar 394 trámites a través de la sede electrónica. Hemos implantado en 2021 un servicio de autoliquidaciones, incluyendo catorce tasas y precios públicos", ha subrayado..

También se ha referido a la cooperación entre instituciones, a las "mejores relaciones posibles con la Junta de Extremadura, con la Diputación Provincial de Cáceres y con el Gobierno de España" y se ha referido, en este sentido, a proyectos de gran calado como el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético que se acometerá en el Cuartillo, los parques empresariales CCGreen y La Calera.

Además, ha apuntado que en movilidad se está ejecutando el carril bici de la Ronda de la Pizarra y el proyecto de Caminos Escolares Seguros. "El autobús urbano como gran ejemplo de la movilidad colectiva en nuestra ciudad ha mejorado casi todas sus líneas llegando a más barrios y a más centros públicos y con más frecuencia, como por ejemplo Vistahermosa, Cefot o el Nuevo Hospital", ha detallado el alcalde.

Presupuestos

Consciente de que ha comparecido sin tener los presupuestos aprobados para el año en curso, ha agradecido el acuerdo que se ha producido con Podemos y que permitirá la aprobación inminente en cuestión de semanas. "Pasaremos de tener un presupuesto municipal a principios de legislatura de 68 millones de euros a contar con un presupuesto de 75 millones de euros", ha indicado.

El agua

Salaya tiene claro que el agua en nuestra ciudad es un problema continuo, pero su palabra es que está en vía de solución.. En este sentido, se ha referido a la comunicación fluida con la Confederación Hidrográfica del Tajo. "Aunque es cierto que asuntos como la declaración del Calerizo como masa del agua están pendientes (con el compromiso de estudio por parte de Confederación) hay otras cuestiones que se encuentran encarriladas y muy avanzadas". ¿Cuáles son? "Casi dos millones de inversión en mejoras en la presa del Guadiloba y en la ETAP y en la renovación de bombas del Almonte, que nos permiten remontar al día el máximo del consumo de la ciudad en un día de verano (36.000 m3)". Y lo que es más importante: el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo recientemente aprobado contempla una inversión de 15 millones para el nuevo abastecimiento a la ciudad y de 86 millones para el proyecto de saneamiento y depuración de las aguas de la ciudad.

No ha pasado por lato los avances en Cultura, con el Helga de Alvear como baluarte, un museo que ha definido como "un revulsivo social, cultural y turístico y que por primera vez ha ayudado a conseguir que Cáceres entre en el ‘top ten’ de la oferta cultural de España, siendo la única ciudad menor de 500.000 habitantes en dicha lista". También ha ensalzado la apuesta muy importante por el libro con la denominación de la Biblioteca Municipal con el nombre de Julián Rodríguez. "Además, la Feria del Libro durante este año ha experimentado un avance cualitativo, siendo reconocido por todos los sectores. Queda mucho por mejorar, pero nos marcamos como objetivo que la feria experimentara un gran avance y es indudable que lo hemos conseguido".

El Covid

Salaya, uno de los alcaldes españoles que mejor ha gestionado la pandemia, también se ha referido a lo que el azote del coronavirus ha supuesto para la ciudad destacando el esfuerzo que el ayuntamiento ha realizado con respecto a ayudas y convocatorias. A los tres millones de ayudas dirigidos a las empresas, ha resaltado la apuesta por llegar a colectivos sociales, culturales, deportivos o vecinales. El ayuntamiento ha dedicado a esto en los presupuestos de 2021 más de 1.200.000 euros, destacando por ejemplo cerca de 700.000 en ayudas y subvenciones a entidades deportivas, más de 300.000 euros en ayudas a entidades sociales, 85.000 en subvenciones a asociaciones culturales, cerca de 70.000 en ayudas a asociaciones vecinales, casi 65.000 euros en ayudas y subvenciones desde el Instituto Municipal de Juventud o la reciente convocatoria de ayudas de 12.000 euros a asociaciones LGBTI.

Salaya, con su tradicional ironía, al ver que los periodistas comenzaban a preguntar fuera de su guión ha dicho: "Me siento como Fito, empeñado en un concierto en cantar sus nuevas canciones mientras todo el público le pide Soldadito Marinero". Y en ese contexto ha contestado a varias preguntas: la primera, relacionada con el templo budista, del que ha vuelto a reiterarse en que habrá un primer avance con un centro de interpretación desmontable (tal como avanzó este diario) mientras se solventan los problemas con la Zepa, y a su declaración como testigo este martes contra el juicio a la Diputación por las cruces de los caídos. Salaya ha dicho que nunca se sintió presionado por la institución provincial y admitió su fastidio porque lo que venda sea más eso de "un alcalde en el juzgado" que su testificación en sí.

Finalmente, se ha respondido al anuncio de la consejera de Movilidad, Leire Iglesias, de ayer en la Asamblea en la que anunció que la Junta recurrirá la DIA negativa del aeródromo. Salaya ha dicho que quiere un aeródromo pero siempre que esté en Cáceres o sus alrededores y no ha 80 o 90 kilómetros porque, para eso, "ya tenemos -ha zanjado- el aeropuerto de Badajoz".