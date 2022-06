Cancelados los conciertos de Luis Fonsi, Melendi y Morat en Cáceres

No habrá concierto de Luis Fonsi, ni de Melendi, ni de Morat. Los tres directos fueron presentados en una gran rueda con el alcalde hace meses y a falta de un mes escaso para que se celebraran, este diario se hizo eco del silencio que les rodeaba. Los tres estaban programados en verano y por la misma promotora de Huelva y aún no habían sacado a la venta las entradas.

Ante esta incógnita y preguntados por este rotativo en junio, la promotora manifestó que pondría a la venta las entradas al día siguiente pero no fue así. Finalmente, dos semanas después, el ayuntamiento ha hecho público a través de una nota que no tendrán lugar ninguno de los tres directos. Encadena así una cancelación más al gran programa de conciertos previstos en el Hípico después de que Izal hiciera lo mismo a tan solo cuatro días de su celebración. En este caso, la promotora aseguró que suspendió por falta de apoyo municipal y el consistorio hizo público que la empresa les había pedido 30.000 euros una semana antes porque "no se habían vendido entradas suficientes".

En relación a este último caso, el ayuntamiento insiste "en que la responsabilidad de esta situación es exclusivamente atribuible a la empresa promotora" y avanza que "se va a enviar todo el expediente a la Secretaría General para que estudie si proceden acciones legales". De esta forma, el consistorio ha valorado la situación y considera "es una falta de respeto ante la ciudad de Cáceres" y representa "una actitud poco profesional por parte de la empresa".