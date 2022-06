El tabaco se esfuma en diez parques cacereños

El 72% de los menores están expuestos al humo del tabaco, un 43% de ellos en espacios al aire libre donde inhalan más de 70 sustancias cancerígenas, lo que multiplica el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón en la edad adulta. Por estas y otras razones, Cáceres declarará ‘Espacios sin humo’ un total de 10 parques públicos, cifra que la convierte en la ciudad más avanzada y saludable de España en este sentido, con mucha diferencia sobre el resto, según corroboran desde la propia Asociación Contra el Cáncer (AECC). Ya se trabaja en el diseño de la cartelería para invitar a los ciudadanos a dejar el tabaco fuera de estas zonas verdes.

«Veníamos hablando desde hace un tiempo con la AECC sobre ello, y finalmente hemos decidido incorporar más parques de los previstos, hasta llegar a diez. En principio serán los que están perimetrados y cierran en horario de noche para marcar un criterio. Hacerlo en zonas abiertas resultaría más confuso», explica el alcalde de Cáceres, Luis Salaya. La propia AECC ya estaba recogiendo firmas para declarar ‘Espacios sin humo’ el parque del Rodeo con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, dentro de una campaña de ámbito nacional que quiere extender dicha etiqueta saludable a 44 espacios diferentes.

Cáceres tendrá diez de un plumazo: Parque del Príncipe, el Rodeo, Padre Pacífico, Castro Guardiola, Maltravieso, Fuente Concejo, Olivar de la Judería, Cristina de Ulloa, Auditorio y Charca del Marco. El propósito de este movimiento pilotado desde la AECC es conseguir que en el año 2030, en línea con la Unión Europea, haya una primera generación de ciudadanos libre del humo del tabaco, niños que puedan crecer sin esta amenaza en el entorno para su salud.

CONSEJOS PARA DEJAR DE FUMAR 1.TENTACIONES Conocer los lugares y situaciones que desencadenan especialmente las ganas de fumar. Así pueden limitarse o evitarse. 2.ESTRATEGIAS Combatir los antojos. Cuanto más tiempo se pase sin fumar, más disminuirán estos impulsos. Preparar alternativas para esos momentos: respirar profundo, pasear... 3.TALANTE Ser positivo. Las primeras horas, días y hasta semanas sin fumar resultan difíciles. Mantener una buena actitud ayudará a superarlo. 4.RECOMPENSAS Celebrar los logros. Premiarse poco a poco con el dinero ahorrado del tabaco para comprar caprichos, o simplemente pasear, salir... 5.AYUDA Buscar apoyo, porque controlar las situaciones desencadenantes y manejar los antojos puede ser difícil, incluso después de un tiempo.

La firma del convenio será inminente. El ayuntamiento se compromete a dar difusión de la campaña de prevención contra los efectos del tabaquismo de la AECC, y a restringir el cigarrillo en instalaciones colectivas exteriores. Por su parte, la asociación facilitará recursos y herramientas para señalizar los parques como ‘Espacios sin humo’, pero además formará al personal de estos espacios. Asimismo, los voluntarios de la propia AECC realizarán campañas en dichos parques sobre divulgación y prevención del tabaquismo, e informarán sobre los servicios para dejar de fumar.

«Lo que más nos mueve a dar este paso es evitar que en los entornos donde se desarrollan los niños, donde juegan, donde hacen deporte, donde pasan su tiempo de ocio, haya tabaco, y no solo por los efectos que ello les genera como fumadores pasivos, sino por el factor educativo, por excluir la imagen del cigarro de los espacios donde los niños son más permeables. Se trata de la misma lógica por la que no se fuma en los colegios», destaca Luis Salaya.

«Podemos llegar a la primera generación sin humo en 2030 si nos lo tomamos en serio desde la ciudadanía» LUIS SALAYA - Alcalde de Cáceres

Así, los accesos a los parques invitarán, mediante cartelería, a no echar mano del tabaco. En principio no lo prohibirán «porque la medida no tiene una extensión coercitiva o sancionadora», recuerda el alcalde. Efectivamente, no hay normativa local, regional o nacional que de momento prohíba fumar en un parque. «Se trata de una iniciativa con valor simbólico, con propósito de concienciación, y entendemos además que la gran mayoría de la gente la cumplirá desde el primer instante», afirma.

El propósito de llegar a la primera generación sin humo en 2030 no es una quimera para Luis Salaya. «Lo veo perfectamente alcanzable si lo tomamos en serio desde la ciudadanía, incluso debería ser un objetivo fácil con toda la información que manejamos en la actualidad sobre los graves perjuicios que genera». Además, los niños necesitan ya un cortafuegos frente al tabaco, «porque generación tras generación se siguen incorporan a un hábito muy perjudicial», advierte.

Coto en las terrazas a final de año

Por otra parte, la pandemia provocó que desde el año 2020 quedara prohibido encender un cigarro en las terrazas si no era posible guardar una distancia de 1,5 metros, ampliada a 2 metros en 2021. Extremadura mantiene a día de hoy ese límite en la nueva normalidad, pero la próxima Ley de Tabaco que está preparando el Ministerio de Sanidad (la última es del año 2010), y que en principio pretende aprobarse antes de finales de 2022, implicará aun más restricciones con el objetivo de favorecer la salud pública.

De hecho, esta norma prevé abolir el tabaco en las terrazas de bares y restaurantes, donde el cigarrillo quedará completamente prohibido independientemente de que existan o no ciertas distancias. También estará vetado el tabaco en espacios con gran afluencia de público como los estadios deportivos, los parques infantiles, las playas o las piscinas públicas. Además, podría aplicarse por las mismas razones a las plazas de toros y a otros lugares próximos a edificios públicos.

Las limitaciones llegarán incluso al ámbito privado, porque sanidad quiere eliminar los cigarrillos del interior de los coches particulares. No obstante, esta medida parece que se suavizará y posiblemente solo se aplique a los vehículos en los que viajen menores y mujeres embarazadas.

La nueva Ley de Tabaco se incluirá en el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2022-2025, que además quiere acabar con la publicidad encubierta y con las promociones en redes sociales. Habrá un empaquetado genérico y los cigarrillos electrónicos pagarán impuestos especiales.

Cañas sin nicotina

En cualquier caso, la eliminación del tabaco en las terrazas será la medida con más impacto social, debido a la costumbre de muchos ciudadanos de fumar mientras consumen, y por tanto con más consecuencias para los propios negocios de hostelería. No obstante, el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, recuerda que «la prohibición de hacerlo en el interior de los bares generó casi un escándalo en 2010, y ahora todos lo vemos como algo absolutamente normal. Nadie concibe hoy un local público lleno de humo. Lo mismo ocurrirá con las terrazas». De hecho, afirma que ya hay veladores donde, tras la experiencia demostrada con las restricciones durante la pandemia, no se permite fumar por iniciativa de los propios hosteleros, «porque se genera un entorno mucho más agradable».

En este sentido, Luis Salaya subraya que «no podemos olvidar nunca que en los entornos de ocio hay gente trabajando, y su jornada laboral será por tanto más saludable. También los clientes tendrán una experiencia de más calidad que rodeados de humo», sostiene.