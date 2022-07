La terraza de verano del Hípico recibe varias ofertas de empresarios locales

La terraza de verano del Hípico ha recibido varias ofertas de empresarios locales. Así lo manifestó este lunes el alcalde Luis Salaya después de que en la última semana se revelara que aún ningún hostelero se había interesado por la gestión de la recinto. No obstante, a pesar de que aseguró que sí existen negocios interesados no detalló la cifra hasta que no acabe el plazo de presentación de ofertas, que concluye el 25 de julio.

Fue en la rueda de prensa que ofrece el ayuntamiento tras la junta de gobierno local cada semana donde la portavoz del Gobierno, María José Pulido, expuso que hasta el momento no se había presentado ninguna propuesta desde que abrió la convocatoria de la licitación en junio. El importe de adjudicación es de 35.445 euros y la concesión de la gestión es por tres años, hasta 2024. En relación al pliego, se cederá el uso de la pista auxiliar de entrenamiento, que cuenta con 3.000 metros cuadrados, durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de cada año. En el caso de 2022 como el plazo acaba en julio, perdería más de un mes de explotación. En cuanto a los requisitos, se detalla que el adjudicatario debe organizar eventos musicales o lúdicos orientados tanto a jóvenes como a la infancia y mayores que multiplique la oferta cultural y lúdica en los meses de verano. A su vez, también tiene la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil de mínimo 300.000 euros.