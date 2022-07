Los agentes de la Policía Local de Cáceres no prestarán servicios extraordinarios (como son los refuerzos cuando se celebran desfiles, conciertos u otras intervenciones ciudadanas que necesitan de un refuerzo de los turnos de la plantilla). La razón, según explicó José Luis Ruiz, del sindicato CSIF, es que no se cierra con el gobierno local un nuevo cuadrante de turnos de los agentes. Con el actual ni se cumple el convenio colectivo de estos empleados municipales «ni se puede conciliar» la vida familiar de los agentes, apostilló Ruiz, que recordó que el origen del problema está en que se ha ido reduciendo la plantilla en los últimos años con jubilaciones y pases a segunda actividad, faltarían «treinta plazas por las vacantes» que no se cubren, dijo.

Según explicó el representante sindical, el cuadrante está impidiendo que se cumpla la regulación del convenio colectivo de un descanso de al menos el 50% los fines de semana y que se cuente con un descanso semanal de 2 días ininterrumpidos. Además otra de las demandas que los sindicatos han puesto sobre la mesa es que se aplique un coeficiente para las horas nocturnas y que éstas computen en tiempo por encima de las diurnas. El problema al que se enfrenta la plantilla es que son numerosas las situaciones en las que un agente tiene que dejar sus descansos para cubrir algún servicio extraordinario por los eventos, subrayó Ruiz. Las negociaciones se interrumpieron el viernes y la primera medida de presión es que no se prestarán servicios extraordinarios. La concejala de Policía Local, María José Pulido, insistió en que el gobierno está abierto a la negociación y recordó que lo servicios extraordinarios se prestan de forma voluntaria por los agente y que se pagan. Si en el caso de que se necesite reforzar un servicio y no haya agentes, «ya se verá de qué otra manera se puede hacer», indicó la edil, que indicó que se puede aceptar un nuevo cuadrante, pero siempre que esté garantizado el servicio público y que haya un número suficiente de agentes en cada turno, además de que no suponga conceder a los agentes de la policía más privilegios que al resto de trabajadores municipales. Ruiz defendió que la propuesta de nuevo cuadrante que han hecho garantiza la seguridad ciudadana.