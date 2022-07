La Junta presentará su recurso por el aeródromo ante la Aesa

La Consejería de Movilidad recurrirá la resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) que deniega la autorización para la construcción de un aeródromo de uso restringido. La Aesa toma su decisión tras la declaración de impacto ambiental negativa del Ministerio para la Transición Ecológica. Según se indicó este jueves desde la consejería, el recurso se fundamentará en que en el estudio de impacto ambiental se concluye que las incidencias sobre el territorio «serían moderadas y compatibles para la instalación del aeródromo», por lo que la Junta insistirá, por ahora, en la misma ubicación que se ha desestimado con la declaración. Este emplazamiento está detrás del hotel Palacio de Arenales en la carretera de Malpartida.

Según precisa la consejería, para los impactos que causaría la ejecución del aeródromo «se establecen -en el estudio- las correspondientes medidas que son preventivas, compensatorias y preventivas». En el caso de que el recurso no se admitiese, desde la consejería se recordó que se trabaja junto al ayuntamiento y los sectores económicos y sociales, además de las organizaciones ambientalistas, para encontrar una alternativa viable en el entorno de Cáceres, opciones que serán «coherentes, seguras y rigurosas», según se afirma por la administración autonómica.

Hubo cinco motivos por los que la dirección general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica emitió una declaración de impacto ambiental negativa a la localización propuesta para ubicar el aeródromo de Cáceres en las inmediaciones del hotel Palacio de Arenales y la confluencia de la A-66 con la N-521. Llama la atención que no solo toma su resolución en base a las consideraciones de las asociaciones conservacionista, sino que también, y en algunos apartados destaca, por los propios informes de órganos de la Junta, que es el promotor del proyecto y el que encargó el estudio de impacto ambiental.

Una de las causas que destaca, y puede ser la razón de más peso, es que, según la resolución de impacto ambiental negativa, no se puede descartar la existencia de impactos ambientales significativos sobre la fauna del entorno, en especial sobre las aves, «con importante pérdida de hábitats, molestias y daños», así como un significativo incremento del riesgo de mortalidad por colisiones entre aves y aeronaves, «que no han sido valorados adecuadamente por el promotor -la Junta-» y que no pueden paliarse con las medidas propuestas en el estudio de impacto ambiental del ministerio.

Cáceres está rodeado por suelo que tiene algún tipo de protección, no solo la que da el plan de urbanismo, sino también otras figuras de preservación que son superiores, en especial la Zona de Especial Protección de Aves de los Llanos, que está próxima al casco urbano y que ocupa aproximadamente un tercio del término municipal. Si se quiere buscar un enclave para un aeródromo en un suelo que sea no urbanizable y que no tenga ninguna protección, la única bolsa con terreno suficiente está en el noroeste de la ciudad, detrás de la autovía A-66 y de la reserva de terreno que se hace para la ampliación de las Capellanías.