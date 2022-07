Si una mudanza cualquiera suele resultar bastante complicada, la que tuvo que realizar ayer Francisco V.C. en Nuevo Cáceres se elevó al rango de yincana. Un coche estacionado en el espacio reservado para el aparcamiento del camión no pudo ser retirado porque desde la Policía Local les comunicaron que no había conductor de grúa. Ante el temor de tener que aplazar los planes previstos (mudar toda una vivienda), la empresa hizo auténticas maniobras para acercar el camión lo máximo posible al bloque, y dejar al mismo tiempo paso al tráfico de la calle Évora, que para más inri tiene un solo sentido y un carril, con aparcamientos a ambos lados.

«Cuando la policía nos dijo que no había grúa, no nos lo podíamos creer. ¿Y si se trata de una urgencia médica? ¿De un incendio?», se cuestionaba el afectado, que no salía de su asombro.

Francisco V.C. cuenta que solicitó los trámites con la debida antelación (la empresa gestiona el permiso municipal y la tasa correspondiente) y ya el día anterior se instaló el vado, pero ayer permanecía en el lugar un Seat «con aspecto de estar abandonado». Entonces telefoneó a la jefatura «y me atendieron muy educadamente, pero nos llevamos la sorpresa de que no podían hacer nada porque no había grúa. Ni siquiera ha venido la policía, ni por supuesto ha multado al coche», relata.

Finalmente, la pericia del conductor del camión de mudanzas logró lo más difícil, «y nos estamos apañando como podemos, aunque vamos trasladando los muebles por una ventana distinta y lo mismo ni siquiera nos da tiempo a acabar hoy», indicaba el propietario, que lamentó que la policía tampoco le hubiera propuesto una alternativa.

Preguntados ayer sobre esta cuestión, desde el ayuntamiento explicaron que durante la mañana efectivamente no hubo grúa, «pero es una situación puntual por las vacaciones. Ya ha sido contratado otro conductor», respondieron. También agregaron que «el proceso para cubrir las vacantes se ralentizó por el proceso de estabilización, pero ya se van a cubrir».