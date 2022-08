La Policía Nacional ha hallado muerto a Manuel, un hombre de 63 años que vivía en una tienda de campaña en un solar en la avenida de la Hispanidad frente a la estación de autobuses. El suceso se produjo este pasado viernes, cuando un vecino que habitualmente coincidía con él dio el aviso a los agentes porque no lo encontraba.

Una patrulla se trasladó hasta el lugar y junto a su tienda de campaña se encontraba el cadáver. No presentaba signos de violencia, no obstante, el ayuntamiento no precisa la posible causa de la muerte. Ha coincidido, en cualquier caso, con una semana en la que la ciudad ha tenido temperaturas que han rebasado los 40 grados.

En cuanto al fallecimiento, el ayuntamiento asegura que tenía constancia de la situación en la que se encontraba Manuel y anota que los educadores de Asuntos Sociales trabajaban con él pero se negaba a trasladarse a un piso tutelado o a un albergue. Sí precisa la concejalía que le ayudaban con ropa y alimentos y que este año los propios trabajadores le habían ayudado a solicitar el ingreso mínimo vital y que le había sido concedido en julio.

Manuel era originario de Badajoz y antes de vivir en la calle en Cáceres, también lo había hecho en Mérida o en Don Benito. El solar en las traseras la gasolinera de la avenida de Alemania fue su último destino y llevaba ahí al menos una década.