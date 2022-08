La caída del cabello es algo que preocupa a muchas personas que lo padecen. Aunque el estado de salud de la melena dependa en cierta parte de su cuidado, éste no siempre es determinante a la hora de evitar o frenar su pérdida (estrés, genética, envejecimiento, enfermedades, medicamentos...). Numerosas veces, aquellos que un buen día comenzaron a ver demasiados pelos en el desagüe de la ducha, el lavabo o la almohada, han tenido que escuchar eso de «contra la calvicie, una retirada a tiempo es una victoria». El derrotismo y la resignación como único camino para enfrentarse a ella. Claro que es una opción, pero en la actualidad existen multitud de tratamientos para combatir la alopecia y los trasplantes de cabello están a la orden del día.

¿Se imaginan poder frenar la caída del cabello con una gorra vibratoria? El agricultor, ganadero y fundador de INVEJO ESPJ, José Manuel Martín (Alagón del Río, Cáceres, 1979), ha diseñado un producto cuyo objetivo es prevenir o incluso revertir parcialmente el desplome del pelo mediante la mejora del riego sanguíneo del cuero cabelludo. «La idea es poder frenar y combatir la alopecia antes de que sea demasiado tarde. Eso sí, para conseguirlo no hay una fórmula mágica, lo que funciona es trabajar en la raíz del asunto. La gorra posee un dispositivo vibratorio regulable que masajea la cabeza, gracias a ello, el folículo consigue el oxígeno que necesita a través del torrente sanguíneo. La batería con una autonomía de 30 horas se sitúa oculta en el interior de la gorra, siendo indetectable para cualquier persona ajena. Además tiene un pequeño cargador y son unisex. El pelo lo es todo para muchos», comenta Martín con ilusión a El Periódico Extremadura.

«Todos los componentes de la gorra cuentan con el certificado de la Unión Europea y espero que en los próximos meses alguna universidad española realice un estudio que acredite su eficacia. La Cámara de Comercio de Cáceres me ayudó con el emprendimiento. Lo he probado yo mismo y estoy muy contento con los resultados, existe un cierto estigma al principio por parte del cliente, y ahora me peino el tupé con la plancha», manifiesta este inventor mientras enseña sus artículos. «Dispongo de cuatro colores diferentes, son cómodas y se pueden combinar con cualquier tipo de ropa», dice.

El sol, la sal y el cloro debilitan el pelo y una persona puede llegar a perder entre 100 y 150 cabellos al día. La pregunta del millón es, ¿cuándo debemos preocuparnos? «Si a los tres meses de haber iniciado la caída estacional que se produce en los períodos de primavera y otoño, esta continua o notamos pérdida de volumen, es el momento de utilizar la gorra», responde José Manuel Martín, sin duda alguna, un genio que dará bastante de qué hablar.