Denuncian irregularidades en un nombramiento de la Policía Local

Denuncian irregularidades el nombramiento de un puesto de la Policía Local de Cáceres. Esta situación, que ha sido trasladada a este diario por fuentes internas de la propia jefatura, afecta a una convocatoria de tres plazas de oficial por promoción interna que se adjudicó a finales de 2021.

La presunta irregularidad que ponen sobre la mesa hace mención a que uno de los agentes que ha sido nombrado oficial no tiene la plaza de funcionario. Según explican estas fuentes y muestran los documentos a los que este diario ha tenido acceso, el policía sí fue admitido entre las doce plazas de movilidad que se adjudicaron en junio de 2019. Su nombre consta en el último puesto, el 12.

Tras la publicación de esta primera lista, dos agentes interpusieron un recurso y finalmente a una de ellas el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) le dio la razón. El juzgado dictó una sentencia en la que obligaba al ayuntamiento a admitirla en la lista de movilidad y con la máxima puntuación.

Esta situación provocó que el último admitido quedara fuera y por tanto perdiera su condición de funcionario. La problemática estriba en que el agente que ocupaba la última plaza y que con la nueva lista tras la sentencia sería excluido, solicitó una plaza de oficial por promoción interna en una convocatoria posterior.

Las bases recogen que para poder ser candidato hay que ser funcionario durante al menos dos años y por tanto, este aspirante no cumple el requisito. En ese sentido, miembros de la Policía Local lamentan que en el portal de transparencia del ayuntamiento no haya constancia de la nueva lista tras el dictamen se incluye a la aspirante que no fue admitida y ahora ocupa la primera plaza con la máxima puntuación y piden que se aclare la situación.