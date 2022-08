Guía para no perderse en el Festival de Teatro de Alcántara

Todo preparado para disfrutar de la cultura. Alcántara está íntimamente unido al mágico mundo de la escena. Sus noches de verano, bajo las rutilantes estrellas de agosto, en un espacio histórico como el Conventual de San Benito, son, desde hace ya casi 40 años, un regalo para los sentidos y todo un privilegio para quienes las disfrutan. #AlcántaraesTeatro siempre, por los cuatro puntos cardinales, y este año, con motivo de la trigésimo sexta edición de su Festival de Teatro Clásico, con la comedia del Siglo de Oro como género común de las cuatro obras que se representarán desde hoy hasta este domingo. Se prevé máxima expectación.

Con Pepe Viyuela como cabeza de cartel, esta edición del festival de teatro más importante de la provincia contará igualmente con montajes de Yllana, Ron Lalá y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y de Proyecto Cultura. Por segundo año consecutivo la organización del certamen corresponde a Atakama Creatividad Cultural, con un presupuesto de 121.500 euros.

Francisco Palomino, director del Festival de Teatro Clásico de Alcántara, aseguró durante la presentación de esta edición que se ha dado una vuelta de tuerca más a la programación para que la experiencia del público sea más relevante. «Por eso hemos querido hacer protagonista a las gentes de Alcántara en el cartel del festival y en las banderolas. En cuanto a la línea que íbamos a dar al festival teníamos claro que lo importante era hacer sonreír al público, por eso la comedia será predominante, también en las actividades paralelas», señaló.

Mónica Grados, alcaldesa de Alcántara, ha calificado el Festival de Teatro Clásico de su municipio como un gran referente en el panorama cultural de Extremadura, así como un escaparate de promoción turística para toda la comarca de Tajo-Salor. «Está consolidado como una de las mejores muestras de teatro clásico a nivel nacional. Festivales como el de Alcántara hacen que la población se involucre y participe de una fiesta que es una cita importantísima en la vida de los alcantarinos y son días de intenso trabajo para la hostelería local, incrementando los puestos de trabajo. Nos hemos propuesto en Alcántara ser un referente cultural, pues durante todo el año tenemos toda clase de espectáculos a cuyo atractivo se suman la naturaleza y el patrimonio alcantarino. En las poblaciones pequeñas se apuesta por la cultura y Alcántara es un ejemplo de ello», contó.

Pero si interesante son las cuatro obras principales, no lo son menos las obras de la programación OFF, que tiene lugar en La Corredera, donde a partir de la una de la mañana se desarrollan espectáculos del máximo nivel como El sueño de Horacio (4 agosto), Concierto de Grimorium (5 de agosto), Así es la vida (6 de agosto, La Porciúncula en colaboración con la ONCE) o Pesadilla de una noche de verano (7 de agosto). Los pasacalles son una de las señas fundamentales de identidad del certamen. Cada año crecen en vistosidad y creatividad y se desarrollan en La Pera a partir de las ocho de la noche.

EL RITMO INCESANTES DE LOS CONQUISTADORES EXTREMEÑOS

La obra encargada de abrir fuego es una producción extremeña, ‘Conquistadores’ (jueves, 4 de agosto), puesta en escena por Proyecto Cultura. Se trata de un texto sobre los conquistadores extremeños con un ritmo incesante y que cuenta con un número importante de gags visuales y divertidos, rompiendo en ocasiones la cuarta pared para jugar con el espectador y dar rienda suelta a su imaginación. Teatro del absurdo con una estética contemporánea con la que conseguimos reírnos de nuestras miserias.

EL JUICIO SECRETO DE LA INQUISICIÓN QUE PUEDE CAMBIAR LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD

Le sigue ‘Andanzas y entremeses de Juan Rana’ (viernes 5 de agosto), coproducción de la Compañía Ron Lalá y la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Recrea un juicio secreto de la Inquisición que puede cambiar la historia de la Humanidad a través de una serie de piezas breves con música en directo. Tras los rotundos éxitos internacionales que han supuesto en los últimos años las dos coproducciones previas, En un lugar del Quijote y Cervantina (Premio Max Mejor Espectáculo Musical 2017), la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Ron Lalá vuelven a aliarse en esta nueva propuesta que explora la inmensa comicidad de los géneros breves del teatro áureo y de todos los tiempos: el comediante Cosme Pérez, Juan Rana.

'MAESTRISSIMO', LA HISTORIA DE UN MÚSICO QUE QUIERE PROGRESAR

El sábado 6 de agosto es el momento de la compañía Yllana, que pone en escena 'Maestrissimo', que cuenta la historia de un artista que quiere progresar en el mundo de la música y llegar a los primeros puestos del escalafón. 'Maestrissimo' es un espectáculo «allegro e molto vivace» a mitad de camino entre el concierto de cámara, la comedia satírica y el retrato de época, en el que se muestran, las aventuras y desventuras de un cuarteto de cuerdas en un período indeterminado entre los siglos XVII y XVIII (Barroco y Neoclasicismo).

PEPE VIYUELA SE METE EN EL TARTUFO DE MOLIÈRE

Como auténtico broche de oro tenemos el domingo 7 de agosto 'Tartufo', de Molière, revisitado en el 400 aniversario del nacimiento de su autor, en una soberbia interpretación de Pepe Viyuela. Cuenta la divertida historia del buen burgués Orgón, que ha caído bajo la influencia de Tartufo, un falso devoto, que busca quedarse con todos sus bienes. El impostor exagera la devoción y llega a convertirse en el director espiritual de Orgón. Además, pretende casarse con la hija de su benefactor, al tiempo que trata de seducir a la segunda esposa de este, Elmira, mucho más joven que su marido.