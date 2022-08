Realizan pruebas de legionela en el pueblo pacense de la mujer fallecida en Cáceres

La legionela se ha cobrado por el momento dos vidas en Extremadura, que forman parte de los 10 casos que se han detectado, todos ellos en la ciudad de Cáceres. El primer fallecimiento se dio a conocer por la Junta de Extremadura el pasado martes. Se trataba de un hombre de 70 años que padecía un cáncer de pulmón avanzado. El otro lo destapaba este periódico, una mujer de un pueblo de Badajoz con leucemia. Fuentes de la familia de la fallecida, que tenía 54 años, han indicado que acudía con frecuencia al Hospital San Pedro de Alcántara para tratarse de la leucemia que padecía. La víctima falleció el pasado viernes, pasada la una de la madrugada.

Hacía 10 días que la habían ingresado en el San Pedro. En planta estuvo durante seis días y luego la trasladaron a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde la intubaron y la sedaron. Finalmente se fue sin que el equipo médico pudiera hacer nada por salvar su vida. Ahora, el ayuntamiento del pueblo donde la fallecida tenía su residencia ha mandado realizar las pruebas de legionela en las tuberías y también en la casa de la mujer, para descartar cualquier hipótesis. La familia sigue a la espera de los análisis de los técnicos y también de recibir el certificado de defunción.

La legionela es el nombre común de un género bacteriano que vive en aguas estancadas y de una temperatura preferiblemente superior a 35ºC. Su crecimiento se ve favorecido por la presencia de materia orgánica que permite que crezcan otros microorganismos, como amebas.

La legionela deja ya 10 ingresos en Cáceres, dos de ellos fallecidos

Diez son ya los casos de legionela detectados en Cáceres con dos fallecidos desde la aparición de la infección a finales del mes de julio. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha realizado una revisión de los pacientes del Hospital San Pedro de Alcántara que presentan síntomas respiratorios de mala evolución llegando a detectar dos positivos más por esta dolencia que se sumaban a los siete ya declarados, según confirmó ayer Salud Pública.

Aparecen dos nuevos casos, otros cuatro siguen en el San Pedro y dos han sido dados de alta

Además, hay que añadir otro positivo de un paciente que acudió al hospital tras presentar síntomas desde el pasado 3 de agosto por lo que entra dentro del periodo ventana en el que se detectó el acúmulo de incidencias, del 2 al 4 de agosto. De los diez registrados, seis permanecen ingresados, dos han recibido el alta y dos han fallecido, una mujer de 54 años y un varón de 70, ambos con enfermedades oncológicas avanzadas.

Entre el jueves 4 y el martes 9 de agosto Salud Pública ha tomado 30 muestras de distintos puntos de la ciudad de Cáceres. «A día de hoy no ha crecido el germen en ninguno de los cultivos, o sea que por ahora son negativas las muestras, aunque hay que esperar veinte días para tener resultados definitivos», reiteró el SES.

Fuentes del Servicio Extremeño de Salud abundaron ayer en la tesis mantenida desde la aparición de la enfermedad: «Hay que recordar que no se trata de un brote de legionela al no haber nexo epidemiológico entre los casos. El único punto de unión, muy débil, que se ha encontrado es que la mayoría de los casos han estado por trabajo o residencia en la zona de San Jorge de Cáceres», cuyo centro de salud, precisó el SES, está en la calle Atahualpa y cuya atención comprende las barriadas del Parque del Rodeo, Los Fratres, Moctezuma, avenida de Cervantes y una parte de San Francisco. Además, la consejería de Sanidad ha repetido lo avanzado el martes por el consejero del ramo, José María Vergeles: «No hay ningún riesgo comunitario para la salud en la ciudad de Cáceres».

La legionela es una bacteria que se puede encontrar de forma natural en lagos, ríos, estanques… y que no implica ningún peligro para la salud de la población. Hay varias especies de legionela y solo una de ellas, la legionela neumofila serogrupo 1, es perjudicial para la salud en humanos. Eso es lo que los análisis definitivos, cuando lleguen, determinarán, si ese serogrupo 1 está o no en algunas de las zonas de refrigeración o parques analizados.

Por aerosoles

En ocasiones el germen puede crecer y multiplicarse en la red de distribución de agua y sistemas de enfriamiento de grandes dimensiones (torres de refrigeración). Su extensión se ve favorecida por el estancamiento del agua y temperaturas entre 30-45 grados. La única forma posible de contraer la enfermedad es por vía aérea, mediante la inhalación de pequeñas gotas de agua que permiten que la bacteria llegue a los pulmones, produciendo en ocasiones un síndrome febril de corta duración o un cuadro de neumonía.

Fiebre y neumonía

La infección por legionela puede manifestarse con fiebre alta de pronóstico leve y corta duración o como un cuadro de neumonía con fiebre alta.

Vergeles citó este martes los últimos casos de legionela aparecidos en la ciudad en 2016, «y que nos trajo de cabeza». Fue el 26 de agosto de ese año cuando se detectaba un caso de legionela en una mujer de 96 años que en ese momento se encontraba ingresada en el Hospital Virgen de la Montaña. La paciente había entrado con una neumonía y, tres días después, le diagnosticaron legionela. Acto seguido, la aislaron en una habitación individual y se procedió al protocolo. Ese caso era el tercero de esta enfermedad que se había registrado en la comunidad autónoma en lo que iba de año, tras los dos diagnosticados en junio en la residencia militar pacense de Las Gravelinas.

Han muerto una mujer de 54 años y un varón de 70, ambos con enfermedades oncológicas avanzadas

También en aquel momento se tuvo que desalojar la planta sexta del Materno Infantil de Badajoz tras una inspección que arrojó altos niveles patológicos de la bacteria. En agosto de ese mismo año cinco personas ingresaron por este motivo en el Hospital San Pedro de Alcántara.

En esta ocasión el consejero ha reiterado que, entonces igual que ahora, la legionela se mantiene como una enfermedad de declaración obligatoria, y que por ello se informa a diario del desarrollo de la misma, pero matizó que a diferencia de 2016, en 2022 no hay ningún otro caso en Extremadura a excepción de los contabilizados en Cáceres.

El consejero admitió, finalmente, que «es difícil establecer un nexo en estos casos pues estamos en verano, nos movemos más y viajamos más».

Sanidad indica que no hay ningún otro caso en Extremadura a excepción de los de Cáceres

Las fuentes del Rodeo, Colón y San Francisco seguirán cortadas

Salud Pública ha testeado más de quince puntos en el área del centro de salud San Jorge (Atahualpa, parque del Rodeo, Los Fratres, Moctezuma, avenida de Cervantes, Colón y una parte de San Francisco) que incluyen torres de refrigeración, fuentes y red o tomas de distribución de agua como grifos de habitaciones del hospital o domicilios). Los resultados de la cepa concreta tardan entre diez y quince días, por lo que de forma preventiva se ha hecho un test rápido en estos quince puntos mostrando la positividad en legionela en algunos de ellos, sin que esto signifique que la cepa presente en los resultados sea causa de enfermedad en humanos.

Salud Pública testea más de 15 puntos. Hay positivos en El Rodeo y un grifo del hospital

Ante los datos y a la espera de los resultados definitivos, se ha procedido a la clausura de las fuentes del parque del Rodeo (solo esas han dado test positivos) y las fuentes públicas de agua potable de Colón y San Francisco (en estos casos por precaución).

Una vez que los test dan positivo se debe esperar entre 10 y 15 días al resultado final

Al menos se precisan 10 días para conocer el serotipo del germen y para conocer la cantidad que existe y que está colonizando la toma de agua, porque se tiene que sembrar en una placa. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, indicó que «se tardan demasiados días como para esperar», y que por eso se han clausurado las fuentes. Hasta ahora lo que se ha hecho es un test rápido, «que lo único que dice es si hay o no legionela. Pero donde hay legionela, el test no dice ni cuánta legionela hay ni qué serotipo es. De algunas de las muestras en determinadas fuentes del parque del Rodeo se han registrado test positivos».

El protocolo

Por lo tanto, se han dado instrucciones al Ayuntamiento de Cáceres para que se siguiera el protocolo, se limpiases las fuentes y se clausuraran. Vergeles ha reiterado en varias ocasiones que «no está comprometida el agua potable de Cáceres en ninguna de sus zonas, que la ciudadanía puede estar absolutamente tranquila porque no hay ningún riesgo para la salud comunitaria en este momento en la ciudad».

Habitación del hospital

Ahora el SES está «siguiendo con los crecimientos de las bacterias. Ya tenemos el crecimiento de una de las habitaciones del hospital que nos dice que, si bien ha crecido legionela, no provoca enfermedad en humanos, por lo tanto no hay de qué preocuparse. Y en las otras muestras, de un total de siete de las 15, no ha crecido nada en los días que lleva sembrada, con lo cual es bastante improbable que salga». Pese a todo, reiteró: «No me quiero aventurar en algo que forma parte de lo que pueda crecer en el futuro», apuntó Vergeles.

La reunión

Entretanto, el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, interrumpió ayer sus vacaciones para asistir a una reunión celebrada de manera telemática en la que se abordó el asunto de la legionela, enfermedad que deja ya en la capital diez ingresados y dos fallecidos.

Hay nueve fuentes de Cáceres precintadas. Las que ahora más preocupan son las de las cascadas del Rodeo

Al encuentro, presidido por el mandatario municipal, acudieron los jefes de servicio de las áreas municipales implicadas. Asimismo, estuvieron presentes la alcaldesa en funciones, María José Pulido, y representantes de las empresas concesionarias Conyser, Talher y Canal Isabel II, responsables de la limpieza, de parques y jardines y del suministro de agua respectivamente.

Pulido subrayó la gran colaboración de los agentes implicados y confirmo que en el encuentro se evaluaron las medidas que se han puesto en marcha hasta el momento y que van a continuar. Por el momento, siguen cortadas nueve fuentes de la capital en El Rodeo, Colón y San Francisco. Se trata de los seis manantiales de beber del Rodeo y la cascada, una en Colón y otra en las pistas de San Francisco. La concejala explicó que se mantendrán precintadas entre 10 y 15 días y que la que más preocupaban eran la cascada y el chorro central por las partículas que desprenden y que pueden llegar a ser un importante foco de contagio. La dirigente socialista indicó que el gobierno local se mantiene «a la espera de que nos lleguen los resultados definitivos» y que siguen «preparados en todo momento para atender las indicaciones que nos hagan llegar las autoridades sanitarias».

Desde Salud Pública recuerdan que el contagio se produce por la respiración de los vapores o aerosoles de agua. Es infrecuente que se contagie de persona a persona y no se transmite al beber agua, salvo que el agua, por cualquier dificultad al tragar, pase a la vía respiratoria.

El diagnóstico es sencillo

El diagnóstico de la infección es sencillo mediante un análisis especial de orina. Sin embargo, este análisis no puede detectar todas las variantes de la bacteria, por lo que a veces sale negativo aún existiendo la infección. Por ello puede ser necesario realizar una prueba en sangre para ver si aparecen anticuerpos frente. En ocasiones puede ser aislada del esputo o de secreciones obtenidas tras realizar una fibrobroncoscopia.

El control a veces resulta dificultoso

La legionela puede multiplicarse dentro de amebas, lo que a veces dificulta su control, aunque su aparición siempre está asociada a aguas estancadas. Pero no pensemos solo en charcos y lagunas. La legionela acecha en lugares tan comunes como los grifos, tanques de agua potable, piscinas, jacuzzis y hasta nebulizadores para mantener la temperatura en terrazas y sitios públicos.