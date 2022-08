El Grupo Municipal Ciudadanos ha criticado la «nefasta gestión del equipo de gobierno» en la conservación del Pozo de la Nieve, un bien de suma importancia patrimonial para la ciudad, del que es titular el ayuntamiento cacereño y que está ubicado en una parcela de titularidad municipal. Lo ha hecho después de que este domingo la zona se viera amenazada tras el incendio presuntamente provocado por dos menores en una zona de pastos que lo rodea.

La portavoz municipal, Raquel Preciados, ha criticado el «abandono, la negligencia y la dejadez» del PSOE sobre este bien del que es titular el consistorio y también del lugar donde está ubicado, en las proximidades del Paseo Alto, «un enclave histórico en la ciudad».

Preciados ha recordado que ya en febrero de 2020 denunciaron la situación en la que se encontraba «y ya entonces demandamos, apoyando una petición de la Asociación de Vecinos de Montesol, que se iniciara la inclusión en el Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana y que en esta legislatura se destinara una partida presupuestaria para poder llevar a cabo la redacción del proyecto arquitectónico y la restauración».

Posteriormente, en enero de 2021, «ocurrió otro incidente, y de nuevo pusimos de manifiesto nuestra preocupación por el abandono del equipo de Gobierno y la situación tan grave en que se encontraba ese edificio de gran importancia para la ciudad y el riesgo de que se perdiera».

Ha pasado más de un año y medio, «y se ha producido un grave suceso, lo que pone de manifiesto la nefasta gestión de este equipo de gobierno, que sigue sin darle la importancia que tiene», reitera la formación naranja.

Preciados va más allá al asegurar que «ha habido un abandono no sólo en no estar aún inventariado dentro del Plan General y catalogado, cuando estamos en la recta final de la legislatura, ya que de esta forma estaría protegido y el ayuntamiento tendría, por ley, la obligación de protegerlo» Pero además, ha destacado, que «también ha habido negligencia al no haberlo preservado ya que si no tiene fondos para restaurarlo, sí al menos debería evitar su deterioro».

La portavoz ha recordado que se redactó un informe histórico-artístico, donde se pone de manifiesto su valor histórico y patrimonial. «Se trata de un edificio singular, porque es el único que hay en Cáceres y de los pocos que quedan en Extremadura, por lo que era muy importante recuperarlo por su singularidad; informe que fue entregado al concejal de Patrimonio José Ramón Bello en una reunión que mantuvimos el presidente de la Asociación de Vecinos, Joaquín Valhondo, y yo».

Además, ha añadido, «está ubicado en la zona del Paseo Alto, un enclave que consideramos que tiene un alto valor patrimonial porque se encuentra la Iglesia de los Mártires, el Polvorín y el Pozo», un triángulo de suma importancia en ese sentido”, ha destacado la portavoz.

A pesar de todo ello, “el edificio no ha sido vallado, lo que hace que se pueda entrar libremente ya que, aunque la parcela está vallada, no así el edificio que no está vallado ni tapiado para evitarlo”.

“El equipo de Gobierno le ha dado totalmente la espalda, a pesar de ser un bien municipal ubicado en una parcela municipal. El ayuntamiento tiene la obligación y la responsabilidad de velar por el patrimonio de la ciudad, y de nuevo vemos como da la espalda al Pozo de la Nieve, un patrimonio olvidado, que está en constante riesgo y que en la recta final de la legislatura sigue sin protección y sin un proyecto de restauración”, ha resaltado Preciados.

Afortunadamente, las llamas no han afectado ni a viviendas ni al famoso chiringuito del Paseo Alto.