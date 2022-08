El pasado mes de julio se anunció que el proyecto que presentó el arquitecto villanovense Antonio Álvarez Cienfuegos era el ganador del concurso de ideas que el Ayuntamiento de Cáceres puso en funcionamiento varios meses antes para la reforma de Santiago. Una remodelación que según el autor iba a otorgar un mayor protagonismo a la monumentalidad de la plaza, es decir, realzar la iglesia de Santiago y el palacio de Godoy. Asimismo, las zonas verdes de las que disfruta la plaza actual serán trasladadas al perímetro de la pasarela y se eliminarán los aparcamientos de los vehículos que transitan por la zona. Entre los vecinos hay opiniones dispares, unos están de acuerdo con la reforma, como es el caso de Juan Lázaro que dice: «Pienso que es una idea muy buena el hecho de que vayan a reformar la plaza y se incluyan en ella nuevas zonas verdes porque la verdad es que le hace falta. Pero sobre todo estoy de acuerdo con la eliminación de los aparcamientos para los vehículos. Los coches hacen que los monumentos de la plaza como por ejemplo la iglesia, no luzcan como deben y estén completamente escondidos», concluye.

De la misma forma, Álvaro Cuesta, vecino de la barriada subraya que «el arreglo de la plaza es una buena ocasión para que el lugar sea más seguro y el entorno sea más visible, tanto para turistas como para los cacereños».

Por otro lado, existen algunas opiniones en contra, como es el caso de dos vecinas que comentan el hecho de que ya con esta sería la tercera o cuarta vez que se remodela la plaza. «No hace mucho que arreglaron la zona y la dejaron tal y como está ahora, pienso que en este caso sería mejor utilizar el dinero que aquí se va a invertir en remodelar otros entornos de la ciudad, que a mi juicio, lo necesitan mucho más», comenta una de ellas. Otra de las consultadas admite que «aún no me he enterado muy bien de qué va el proyecto y qué es lo que van a hacer, pero no le veo sentido a que trasladen el jardín a las puertas de las casas, incluso hay otras zonas de la ciudad que necesitan una reforestación, porque antes en casi todos los barrios había mucha más cantidad de árboles y jardines que los que hay ahora», sentencia.