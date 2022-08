Apenas 40 kilómetros separan Puebla de Obando de Cáceres, un pueblo muy conocido en la ciudad gracias a una de sus panaderías. El establecimiento se encarga de distribuir sus dulces artesanos en todo el perímetro cacereño. Establecimiento fundado gracias al sacrificio de sus dos propietarios, Manuel Collado y Brígida Cebrino, que decidieron abrir este negocio para asegurar el futuro de sus tres hijos, Victorino, Gabriela y María que desde pequeños trabajan y ayudan a sus padres en el horno familiar.

En la actualidad ha abierto sus fronteras gracias al empeño de Ildefonso Salgado, esposo de María, que trabaja junto a su suegro. «Comencé a repartir pan por Cáceres con un coche en el que llevaba un saco y una cesta de dulces. Probé a entrar en una tienda y cuando sus dueños vieron los productos decidieron quedarse con todo lo que llevaba. Entonces me di cuenta de que había negocio y que podría distribuir la producción de la familia de mi mujer fuera del pueblo, y así lo hice. Empecé poco a poco y gracias a ello se pueden encontrar los productos artesanos en numerosos establecimientos, declara Salgado.

Pero no solo en Cáceres se reparten estos manjares. Llegan también a pueblos de la provincia como Miajadas o Casar de Cáceres. «Tenemos mucha demanda, pero por ahora no podemos abarcar más», afirma.

«No es fácil llevar una panadería porque es un trabajo complicado, por eso es necesario agradecer el esfuerzo que realizan cuantas personas trabajan en el equipo y que se encargan de que todo esté listo a la hora del reparto. Además, no puedo pasar sin dar las gracias a mis padres y hermanos, porque junto a mi esposa, son los que me ayudan y animan a seguir creciendo empresarialmente», añade Ildefonso.

¿Dónde encontrar estos dulces?

Salgado recalca algo que para él es muy importante y es que a día de hoy sigue manteniendo a sus primeros clientes, aquellos que le abrieron las puertas en el mercado cacereño. Eso sí, actualmente son muchos más los lugares de la capital cacereña donde se pueden encontrar los productos obandinos, como Provecaex, Spar, Coviran, Hiper, Pollos Asados Elena, Fruterías Polo, Sara, Andrés, María Jesús, Lourdes, Antonio y Paco, Sweet Córner, Autoservicio Kiko, Bar Luciano, Extraperlo, Mostazos Alimentación, Panadería Europa, Bar Come y Caña, Alimentación Viky y Guadalupe, Capricho Habanero, Tapería fëZ, Tapería Los Ibéricos y Dehesa de Solana, de la cual lleva su marca de jamones y embutidos. «Son productos extremeños espectaculares», anota.

«Nuestra intención siempre es la de abrirnos más puertas, por eso tenemos numerosos proyectos aquí en la ciudad, como es la marca de dulces ‘María S. C. Bakery’ y que pronto llevaremos a cabo, siempre de la mano de mi mujer y compañera, María, que es la que me da fuerzas para seguir cada día y la que me impulsa a la hora de dar forma a proyectos que, sin duda, darán un nuevo formato al negocio familiar. El matrimonio que hemos formado es el mejor equipo que puedo tener», concluye satisfecho Salgado.

Cinco manjares que no puedes dejar de probar

Las magdalenas de azúcar, un clásico, pero muy distintas

Un producto tradicional y que todos conocemos son las magdalenas de azúcar, son las de toda la vida y las que nuestras madres y abuelas hacían en casa en la época invernal para que niños y mayores disfrutasen de ellas en los desayunos y meriendas. Los ingredientes son completamente naturales, no se utilizan químicos, puesto que los huevos, la harina, la levadura y el aceite son artesanales y traídos directamente a la panadería con el objetivo de realizar los postres de la mejor forma posible. A la hora de realizarlas se introducen los huevos junto con la cantidad de azúcar necesaria y se bate todo junto hasta que este último ingrediente se haya disuelto por completo.

Una vez que se disuelve el azúcar, se añade el aceite de oliva virgen extra a la masa, esta se añade poco a poco y después se comienza a batir durante unos cinco minutos para ligar por completo todos los ingredientes. Finalizado este proceso, llega el momento más importante de la elaboración, que es la introducción de la harina y su correspondiente cantidad de levadura, ya que sin ella, la masa no subiría, se añade y se bate hasta que no quede ningún tipo de grumo. Finalmente y antes de darle forma, es necesario dejar la mezcla en reposo durante una hora porque gracias a eso es mucho más fácil manejar la masa y poder hacer magdalenas perfectas.

Las delicias con la forma más original, la flor extremeña

Las floretas o ‘flores’ como se conocen en Puebla de Obando son síntoma de la llegada de las fiestas patronales, en honor al titular de su parroquia, San Ildefonso. Recién finalizada la Navidad, las mujeres de este pueblo extremeño se ponen manos a la obra para tener todas las flores listas en torno a la festividad de su patrón el 23 de enero.

En la panadería Collado Cebrino podemos disfrutar de este producto no solo en enero, sino en todas las épocas del año gracias a su tesón. Es un dulce que tiene una elaboración un poco más delicada que el resto, ya que su masa es más líquida y todo debe estar correctamente medido. En primer lugar se añaden los huevos junto a un puñado de anís en grano. Es preciso que esta mezcla principal se bata en círculos y de manera enérgica para conseguir que el huevo quede homogéneo junto a los granos de anís. Una vez realizado este paso, se añade un chorreón de aguardiente con el objetivo de dar gusto a la masa. Después se introduce la harina, pero en menos cantidad. Llega el paso más importante, darles forma, para ello se utiliza un molde que se introduce en la mezcla y después se lleva rápidamente a un recipiente con aceite hirviendo para freírlas, lo más importante es que el aceite esté muy caliente, porque si no lo está, la masa no se soltaría del molde. Para finalizar, se cubren las flores con miel o azúcar.

Las bolluelas, bollos de toda la vida, más planos

Las bolluelas son unos dulces poco conocidos o quizás muy reproducidos, pero con distintos nombres, ya que cada pueblo los identifica de una manera diferente. Pero seguro que tanto en Puebla de Obando como en Cáceres, esta repostería se identifica de la misma manera, puesto que la panadería que las suministra se encarga de ello.

La forma de elaboración de estos productos es similar a la forma en la que se elaboran las magdalenas de azúcar, ya que la masa es completamente igual, pero varían algunas cosas, tal y como se puede observar en la fotografía.

En primer lugar, los ingredientes son todos los mismos, se utilizan huevos, harina, aceite y azúcar, pero en el caso de la levadura varía la cantidad, puesto que las bolluelas, que son los bollos de toda la vida tienen una forma distinta a las magdalenas. En este caso son planos, casi llegan a ser una plancha si no fuera por la levadura que les otorga una forma un poco ovalada. Además en vez de estar cubiertos por azúcar como las magdalenas, a su finalización se cubren con una gran cantidad de azúcar glas, lo que le da al este rico postre una forma de mollete de pan, pero no es así, una vez que lo pruebas sabe a dulce tradicional.

Los bizcochos que se pueden llevar a todos sitios

Llega del turno de uno de los dulces estrella de esta panadería obandina, los bizcochos de almendra. Pueden dar un aire a las famosas tartas de Santiago, pero en realidad es un dulce distinto, casero y realmente exquisito. Es un postre, que, como se suele decir, se puede llevar a todos sitios porque tiene un sabor que gusta a todo el mundo. De manera que tiene hueco tanto en una visita como en una fiesta. En Puebla de Obando es tradición utilizar este dulce para agradecer o para visitar a alguien enfermo.

La forma de elaboración de este bizcocho de almendras no es muy complicada, pero sí necesita de que todo esté completamente medido y ligado porque como todos sabemos, cualquier contratiempo puede hacer que un bizcocho no suba, son bastante delicados. En primer lugar es necesario moler las almendras y una vez hecho este paso debemos introducir un poco de agua, dependiendo de la cantidad de almendra que hayamos molido.

Antes de batir, echamos los huevos y lo mezclamos todo hasta que la almendra se disuelve. Una vez tengamos una masa homogénea se le incorpora el aceite de oliva y se vuelve a batir completamente hasta que quede una pasta muy densa, al tener estas características no hace falta que repose como las anteriores, por lo que directamente podemos darle la forma que deseemos. Finalmente se hornea y al terminar se cubre con azúcar glas.

Algo imprescindible en una dulcería, las perrunillas

Muchos de los dulces que se hacen en los pueblos extremeños son conocidos en todas partes, pero hay uno de ellos que se conoce dentro y fuera de las fronteras de Extremadura, incluso es conocido en todos los pueblos y además, cosa que es poco común, con el mismo nombre, no varía. Estos son las perrunillas, el cualquier casa vamos a poder encontrar una caja de este rico postre, sobre todo en los fríos días de invierno, cuando al calor del brasero, se toma el café caliente acompañado de una perrunilla. Estos son unos dulces que no se suelen hacer en los hogares, pero tienen un proceso de elaboración y cocción bastante sencillo.

En primer lugar se comienza con la harina y una vez que esta esté dentro del batidor se le incorpora la cantidad de manteca de cerdo que corresponda. Después se le da aroma con ‘anicaslado’, un tipo de aguardiente, y con canela. Antes de batir todos los ingredientes debemos separar las yemas de las claras e introducir solo las yemas, una vez hecho esto, se bate todo. La masa que resulta es bastante moldeable, por lo que no es complicado darles forma. Se le da una forma ovalada y se ponen en la bandeja del horno. Ahora llega el momento de utilizar las claras que se han reservado; se montan a punto de nieve y con ellas se pinta cada una de las perrunillas. Finalmente se les añade el azúcar y se introducen en el horno.