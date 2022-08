La policía local busca a los presuntos autores del acto vandálico ocurrido en la madrugada de ayer en la calle Pedro Romero de Mendoza, en la barriada cacereña de La Mejostilla. Los vándalos incendiaron seis contenedores de la vía y las llamas afectaron a las fachadas de dos edificios, según confirmaron ayer fuentes del ayuntamiento.

Los vecinos, en declaraciones a este diario, mostraron su indignación por lo ocurrido. Testigos presenciales narraron que el fuego comenzó en torno a las seis de la mañana, momento en el que al ver el avance de las llamas varios residentes dieron aviso a la jefatura policial y al servicio de bomberos del Sepei.

El incendio dañó bienes de la vía pública, entre ellos dos edificios. De las dos fachadas, una de ellas resultó más afectada, al quedar las persianas completamente derretidas. En ese mismo bloque, el que esta justo encima de los contenedores incendiados, el humo penetró en el interior de los pisos, cuyas paredes quedaron negras a causa del humo. A mediodía de ayer aún se percibía en el interior el olor del plástico quemado.

Pero las consecuencias no han quedado ahí. También han resultado dañados dos vehículos que estaban estacionados en una zona cercana a los contenedores de basura. Las llamas han afectado a la chapa de los vehículos. De la misma forma, los dispositivos de aire acondicionado han quedado inservibles, por lo menos los del primer piso.

Juan Luis García, propietario de una de las viviendas afectadas en la calle del suceso, definió la de ayer como «una noche terrible». García indicó: «En torno a las 6 de la mañana me despertaron los bomberos y vi que estaba entrando humo por el hueco de las persianas, que han quedado completamente inutilizables porque están derretidas. Fue entonces cuando me levanté y vi que los contenedores estaban ardiendo, había mucho humo y no se veía completamente nada. Menos mal que tenía la puerta de la cocina cerrada junto a la del lavadero, porque si no llega a ser por eso podría haberme asfixiado en mi propia casa», relata indignado y aún conmocionado por lo ocurrido.

Este acto vandálico se suma al ocurrido la semana pasada en la plaza de la Concepción, cuando autores aún desconocidos por la policía pintaron las esculturas en honor a ‘El Redoble.

El concejal de Infraestructuras, Andrés Licerán, dijo entonces que se trata de actos puntuales y que Cáceres es una ciudad segura. No obstante, anunció que a partir de septiembre se extremarían las tareas de vigilancia.