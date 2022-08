Como si llevara un traje equivocado, que no era suyo. Que ni le gustaba, ni era de su talla. Así se sintió durante cinco años Alberto Villa de Alba (Cáceres, 1993) hasta que encontró su propio atavío. Este joven empezó de cero cuando tenía su vida resuelta en Madrid. Fue valiente y luchó contra los elementos, a pesar de que apenas unos pocos entendían su postura. Y ahora se encuentra en el lugar que quiere estar (Gold Coast, Queensland, Australia) y trabajando de lo que realmente le llena y entusiasma.

Él tenía lo que cualquier persona pudiera desear. Una situación más que acomodada: «Estudié Administración y Dirección de Empresas en inglés, en la Universidad Carlos III de Madrid. Después estuve trabajando en la multinacional de servicios profesionales PricewaterhouseCoopers (PwC), en uno de los rascacielos del Paseo de la Castellana. Era indefinido y estaba bien posicionado, pero no me sentía feliz y tenía mucha presión. Y esa intranquilidad me podía más que la seguridad de ganar un buen sueldo», comenta Alberto a El Periódico Extremadura.

Un buen día decidió que tenía que dejar su empleo y puso rumbo al país de los canguros y los koalas. Eso sucedió en el 2018. Allí ya suma tres años y medio. «No me costó decidirme, pero no fue nada fácil. Era hora de cambiar mi suerte y tuve claro desde el primer momento que quería intentarlo. Preferí fallar y volver, que arrepentirme por no haberlo intentado», dice orgulloso.

En este tiempo al otro lado del planeta, siente que todo ha sido crecimiento. «Australia me ha dado bastantes lecciones y oportunidades de las que estoy muy agradecido. También me ha enseñado a valorar Extremadura y España todavía más. He trabajado en varias ciudades de camarero, cortando lechugas, de operario de maquinaria pesada (excavadoras, tractores y grúas), en una panadería, en los circuitos eléctricos de placas solares y actualmente de instructor de vuelo en un túnel de viento. Es alucinante y todo el mundo puede volar. Es como tirarte en paracaídas pero sin avión y sirve de entrenamiento para controlar tu cuerpo en el aire», subraya.

Te ajustas las gafas, el casco, tapones para los oídos, intentas disimular la boca seca. «Bienvenidos a la nave espacial. Relaja el cuerpo, siente el viento y vas a ver que flotas. En un rato estáis realizando piruetas solos», sonríe el instructor al entrar en el túnel con sus alumnos. Hay quien lo compara con un paseo mágico en una escoba voladora de las de Harry Potter y será uno de los deportes estrellas del mañana.

Igualmente se tira de avionetas y helicópteros sin pestañear. Cual Superman. Como muestra, un botón: este joven ha saltado en paracaídas más de 400 veces y desde alturas de 4.000 metros. Posee todos los permisos y licencias para impartir clases. Se siente muy cómodo en el aire y explica que nunca sintió miedo alguno por tener que enfrentarse al vacío. «Lo que buscas es tener una sensación única, de bastante nerviosismo, que te produzca una descarga de energía brutal y que solo consigues con este tipo de actividades», apunta, que en su defensa afirma que asimismo disfruta mucho leyendo un libro bajo una parra o con la fotografía (paisajes, animales...).

Lo que más le gusta del paracaidismo es sentir que realmente puede volar, y cuenta que esto sí es posible aunque esté cayendo a una velocidad de 200 o 300 kilómetros por hora. «Podemos subir, bajar y hacer figuras. Eso es lo que ciertamente te acaba enganchando y no es fácil para nada, pero es increíble», resalta.

Además, se define como mochilero. «Me encanta andar libremente por la naturaleza y el mar, perderme por las ciudades, renunciar un poquito al confort, me interesa más empaparme del sitio que la comodidad de un hotel. No planifico mis viajes, prefiero dejarme llevar, y descubrir sobre la marcha. E indudablemente conoces a mucha gente», concluye al otro lado del teléfono, admitiendo que echa de menos a su familia y a sus amigos pero que en Australia ha descubierto lo que es ser uno mismo.