El Hípico se queda sin terraza de verano: «No da tiempo»

El Hípico se queda sin terraza de verano. Lo que parecía en primera instancia un augurio de año glorioso para el recinto cacereño, finalmente se ha quedado en un espejismo.

Primero fueron los conciertos previstos, que cancelaron sin que el promotor ofreciera una explicación pública, y ahora sigue la estela la terraza veraniega que a pesar de haber sido adjudicada, no se instalará.

El contrato se licitó ya entrado el verano, a finales de julio, y se adjudicó a Capote por tres años, hasta 2024. Un mes después de la adjudicación, fuentes de la empresa concesionaria exponen a este diario que este año desiste de instalarla porque la demora en los plazos de adjudicación imposibilitan que pueda contratar los servicios necesarios.

«No da tiempo, hasta esta semana pensaba abrir pero los equipos de sonido no tienen disponibilidad hasta septiembre y con un solo mes no es rentable, no son solo unas barras y ya está, tenemos un proyecto serio», sostiene el hostelero.

En ese sentido, anotan que pedirá al ayuntamiento que le compense por el desajuste de los plazos y le amplíe la concesión de la explotación de la terraza de verano un año más, hasta 2025. De momento, ya trabajan en la del próximo año.