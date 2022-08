Cáceres aspira a tener una zona centro con cero emisiones de carbono. Una de las medidas, ya impuestas por el ayuntamiento, ha sido delimitar la zona del Casco Histórico en un mapa y colocar cámaras de seguridad en las calles de acceso que ejerzan un control sobre la entrada de vehículos y el estacionamiento en sus calles. No siendo esto suficiente, se han retirado hasta un 70% de esos aparcamientos destinados a residentes con permiso.

Este ha sido uno de los motivos por los que Juan Manuel Honrado, presidente de la asociación de vecinos de Ciudad Monumental, se reunió la semana pasada con el concejal de Infraestructuras, Andrés Licerán; para mostrarle la inconformidad de los vecinos, que tienen ahora dificultades para estacionar sus automóviles. Entienden la suma importancia que tiene para el turismo su barrio y la necesidad de reducir la contaminación, pero eso no pasa por «echarles».

La ordenanza, ejecutada hace poco tiempo, no les tuvo en cuenta y a día de hoy, no han obtenido una alternativa que se ajuste a la realidad de la vida cotidiana, en la que se emplean los coches para ir a trabajar y en casos de jornada partida hay que moverlo en más de una ocasión.

Opinan que las autoridades no ofrecen una alternativa para sus necesidades

Se retiraron por un informe de la Policía Local en la que se justificaba que no se puede estacionar en aceras, algo que entienden en cualquier otro punto de la ciudad, pero en calles con las características de estas, con doble acerado, creen que con uno «sería suficiente porque la gran mayoría son plataformas únicas y con prioridad hacia el peatón», siempre y cuando tengan acceso vehículos de urgencia o de cualquier otra índole, explica Honrado. En calles como la de la Puerta del Marqués, se eliminaron siete aparcamientos sin que los automóviles fueran un inconveniente, no evitaban el paso ni cortaban el acerado.

Los residentes creen que «es excesivo, sobre todo, teniendo en cuenta que no hay una alternativa cercana que posibilite el traslado de los coches». La solución que encuentran es revisar los eliminados hasta el momento, para devolver los que no supongan problemas para la circulación. El parking que se va a construir donde anteriormente se encontraba el edificio de Iberdrola, no es una solución para ellos debido a su lejanía y su poca practicidad, suponiendo un «agravio para las personas postuladas en el lado de las cámaras».

Permisos

Con anterioridad se repartieron permisos para residentes que les ofrecía la posibilidad de dejar sus coches en las calles de Ciudad Monumental y permisos temporales para hacer labores de carga y descarga y poder circular. Según explica Juan Manuel, «masificando aparcamientos» por la falta de control de las cámaras en lo que es la salida de zona, pues no temporiza el tiempo que pasan dentro y se dificulta poder imponer sanciones.

«Los que tienen permiso para entrar y aparcar, deben estar identificados y todos los que no lo estén con esa tarjeta, que hemos tenido durante mucho tiempo, que tengan restricciones», pide el presidente de la asociación vecinal. Porque la construcción del parking en la antigua estación de Iberdrola no es una solución para ellos, está relativamente lejos y supone una pérdida de tiempo, además de que creen que «va a estar más orientado a la gente que nos visita», refiriéndose a turistas. Las identificaciones se dejaron de actualizar, algunos residentes tienen la tarjeta que acredita que pueden acceder al espacio y estacionar, pero muchos otros no, por lo que ven de suma importancia que esto se ponga en marcha y se ajuste a los cambios actuales para conseguir un control óptimo.

Soluciones

La respuesta de Licerán y de la corporación ha sido comprensión y disposición a intentar ajustar la situación a la realidad, sin dejar a un lado su compromiso de generar espacios libres de contaminación impuestos por el gobierno nacional y la comunidad europea. «Está por la labor de ayudar y cooperar, o así nos lo ha hecho creer», aclara Honrado.

Las personas que viven en Ciudad Monumental, «en el interior de intramuros», son conscientes del sitio en el que viven, de sus privilegios y de los inconvenientes que también sufren, pero estos últimos «si se trabajan pueden tener mejores resultados que si se hacen ‘a la brava’», concluye Juan Manuel Honrado, en nombre de todos los vecinos. Han sido los primeros en cuidar la zona cuando «no tenía interés turístico» y lo seguirán haciendo, por eso aspiran a que las medidas se tomen sin que les «echen de la zona».