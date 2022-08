Franquete y los otros escenarios

«Estoy disgustado porque he visto a mi cuñado en el sótano y le he preguntado qué es lo que le pasaba y me ha dicho que se había venido abajo». Con este chiste empezaba el humorista cacereño, José Luis Franco, más conocido como Franquete a hablar sobre uno de los temas que ahora considera que es de suma importancia tratar:el de la gente que no se va de vacaciones.

Franquete dice que «hay dos escenarios, uno de ellos es donde el humorista se sube para hacer reír a la gente con su humor y el otro que está a ras de suelo, que tiene que ver con colaborar con los presos tres veces a la semana, ir a las residencias de ancianos a darles compañía o ayudar a la gente en general. Yo no me voy nunca de vacaciones», sentencia José Luis. Comenta además que como él hay también mucha más gente en Cáceres que no sale de viaje porque prefiere seguir haciendo la labor desinteresada de ayudar a todo el que lo necesita. Es el caso de las Hijas de la Caridad, el Banco de Alimentos o Cáritas, entre otras. «Hay mucha gente que están aquí, pendientes para ayudar a los demás, ese es el auténtico escenario». «Creo que en este valle de lágrimas las instituciones deben ofrecer humor, ya que es necesario», apunta Cuando Franquete se sube a a las tablas confiesa que se da cuenta de que los cómicos brillan por su ausencia. «Creo que en este valle de lágrimas, las instituciones deben ofrecer humor, ya que es justo y necesario porque hay muchas orquestas, pero pocas personas que hagan reír. Para mí, el humorista hace un papel de terapia para que la gente se ría sin necesidad de usar técnicas psicológicas. Por ejemplo, el otro día estuve en una actuación con personas mayores y vi cómo se reían y cómo mis comentarios les daban vida, con eso comprendí que el humor les ayudaba», comenta emocionado. José Luis Franco, que fue designado padrino de las personas mayores de Cáceres, habla de la necesidad de ayudarlas y ser comprensivos con ellas. «Por eso, veo la necesidad de actuar este año para los abuelos que están en las residencias de la ciudad, ya que el año pasado no lo hice y después de todo lo que ellos han vivido con la pandemia del covid 19, pienso que es necesario animarlos y estar junto a ellos. Son mis ahijados y la soledad es una gran losa que pesa sobre estas maravillosas personas», apunta mientras vuelve a tirar de su gracia innata con un chiste de despedida: «Me preguntaron que es lo que tengo en común con Jordi Hurtado, yo le dije que no nos gustaban las tortugas porque tenían 2000 años de vida y no queríamos ver como morían de viejas nuestras mascostas».