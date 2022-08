Hay historias tan increíbles y bonitas que merecen la pena ser contadas, porque nos iluminan, nos hablan de la tenacidad, la perseverancia y el amor a los animales. La protagonista es una mascota que llama mucho la atención de los cacereños por ir en un carrito de paseo. Se llama Melody y tiene problemas de movilidad, una perrita peluda y simpática, mezcla entre yorkshire y bichón maltés. Su propietaria es la exmaestra de primaria María Población Palacios. «Hace ocho años, Melody cruzó una carretera para jugar con otro perro en el centro de la ciudad, cuando un coche le dio un golpe. El impacto le causó una grave lesión. De repente, no podía mover sus patas traseras. En aquel momento el dolor y el miedo lo ocupaban todo. Fue una situación terrible», rememora la dueña.

El diagnóstico era claro y su futuro también: eutanasia inmediata. «La veía, tirada en el suelo pero con una vitalidad desbordante. Melody tenía 4 años y quería vivir. Iba hacer todo lo que estuviera en mis manos para ver al animal moverse y para que consiguiera una mayor calidad de vida. La perra posee dos sillas de ruedas que suplieron sus patitas traseras, pañales (realiza sus necesidades en casa), la he llevado a distintos especialistas de rehabilitación y fisioterapia veterinaria para que realizara ejercicios de musculación, hidroterapia (nada dos veces a la semana en Mascout), comida especial... Melody me tocó el corazón, despertando esa sensibilidad y solidaridad que nos distingue, para bien, como seres humanos», dice.

«Siempre he tenido perro y me encantan. Los anteriores se llamaban León, Lisi y Dhul. No sé si sabría vivir sin ellos. Un animal es un regalo, y una responsabilidad enorme. Es bonito, pero implica sacrificios, hay que ser muy consciente de eso. Si no podemos asumirlos, es mejor no tener un animal. Los perros enseñan empatía, nobleza, lealtad, amistad, a conectar con otros seres vivos. El vínculo que se crea es precioso y puro», destaca Palacios a El Periódico Extremadura.

Melody es su mejor compañera de aventuras. Para María es tan habitual pasear siempre con su can que se siente rara si no la acompaña. «Es casi como una extremidad. Cuando voy sin ella es como si me faltase algo. Salimos todos los días de caminata por Cánovas, Colón, el parque del Rodeo, porque es el mejor plan. Cuando llego a casa, esta mimosa me hace una fiesta al cruzar la puerta. Mientras hago de comer, se coloca estratégicamente entre mis piernas para ver si le cae algo. Cuando estoy en el sofá, me busca con la mirada para que la coja y la acaricie. Al despertarme -si es que no lo hace ella-, me hace otra fiesta para que se me quite el cansancio de encima. Solo le falta darme conversación (risas). Es parte de la familia y me llena el alma», subraya la propietaria.

Esta pequeña bola de pelo posa tranquila para la foto, está a gusto al lado de su dueña, de su fiel amiga: «Fue duro llegar hasta aquí. El haber pasado al principio por un instante complicado, el tener que cuidarla y devolverle la confianza a mi perra, pero mereció la pena», finaliza.