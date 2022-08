La oposición a la excavación de la mina de litio en la Montaña de Cáceres es una opinión bastante generalizada en la ciudad, ya que la negativa de los ciudadanos ha sido hasta ahora evidente en cualquier rincón cacereño, pero se está formando un nuevo movimiento que defiende el sí a la mina; con ello el debate y la polémica están servidos.

Eva, que regenta un pequeño establecimiento en la calle Argentina, tiene en su local uno de los carteles que están distribuyendo los partidarios del proyecto. Explica a este diario las razones por las que ha decidido colocarlo y defender la creación de la mina.

«Como empresarios que somos entendemos que hay ciertas cosas que o se hacen en Cáceres o las dejamos pasar y permitimos que las hagan otras ciudades. Yo, por ejemplo, he sido joven y me marché de la ciudad, volví y ahora estoy planteándome marcharme de nuevo porque empresarialmente hablando Cáceres se muere, es muy complicado hacer cualquier cosa, a no ser que generes controversia, porque hay gente que no defiende nada y siempre pone una pega. Es triste, pero es muy difícil emprender en esta ciudad», sentencia.

«Lo único que estamos haciendo es defender el progreso en nuestra ciudad»

Al mismo tiempo dice que todas las propuestas empresariales en Cáceres reciben la negativa por parte de los ciudadanos, «entonces los que trabajamos en la empresa privada tenemos que mirar por que la economía ruede y es muy difícil que lo haga solo con funcionarios». Comenta que los pequeños comercios están abogados a desaparecer con empresas como Amazon, por lo que para que Cáceres progrese es necesario buscar alternativas, «aunque aquí hay trabas por todas partes, bien sea por la burocracia, por el ecologismo o la política», afirma.

«Cada día varias personas me preguntan por el cartel, está generando mucha controversia porque hay gente que me da la enhorabuena y otros, en cambio, me critican, pero nosotros lo único que estamos haciendo es defender el progreso en Cáceres porque queremos mucho a nuestra ciudad», concluye Eva.

Su caso no es único en la ciudad, además de en su establecimiento, en otros negocios, la mayoría en el polígono de las Capellanías, también ya está expuesto el cartel de apoyo a la mina.