El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, confirmó este viernes que se presentará a la reelección sin la necesidad de someterse a un proceso de primarias. Explicó que los estatutos del PSOE permiten esta excepción y que lo hará con el beneplácito y acuerdo de los dirigentes regional, Guillermo Fernández Vara, provincial, Miguel Ángel Morales, y local, Belén Fernández, de su partido.

Dio tres razones para que en esta ocasión no se someta a un proceso de primarias. La primera es que este trámite "no absorba energías" y haya más tiempo para las tareas de gobierno. La segunda es que tiene el respaldo de su partido porque "entienden que se ha gobernado bien". Y la tercera es favorecer "la unidad" dentro de la agrupación local socialista de cara a las elecciones municipales de mayo y porque no hay "críticas internas" en la agrupación.

Para mostrar que tiene el respaldo de la dirección local de su partido y el apoyo de la mayoría de la agrupación para presentarse a la reelección, la secretaria general local, Belén Fernández, participó esta mañana en la primera reunión de los miembros del gobierno local tras las vacaciones de verano.

Salaya aseguró que ha trasladado a su partido que no haya prisas con la confección de la lista con los candidatos que le acompañarán. El PSOE suele ser el primer partido en presentarla, siempre entre los meses de enero y febrero del año electoral. Afirmó que espera contar con la mayor parte del actual equipo de concejales y además "ampliarlo".