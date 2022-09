Alicia López espera en una de las paradas de la avenida de España con dos de sus tres hijos, tiene una familia numerosa para la que coger el transporte público es un producto de lujo. Todos los días debe llevarles al colegio y al conservatorio, para ello necesitan desplazarse en algún vehículo, pues van cargados con instrumentos y mochilas, además sus hijos se cansan en largos trayectos. En muchas ocasiones, según explica, es más rentable coger un taxi teniendo en cuenta la relación calidad-precio que optar por el autobús. «Un 10% de nuestro presupuesto familiar semanal se va en transporte», señala. Aunque la nueva rebaja se pudiese mejorar, es la propicia «para plantearnos coger el autobús en familia».

Con el mes de septiembre y la vuelta al cole llega la rebaja de los abonos de las líneas regulares de autobús en Cáceres, que durarán hasta el 31 de diciembre. Todos verán reducido su precio en un 30% . La idea es promover la utilización del transporte público y aliviar las economías familiares, especialmente aquellas con domicilios en las afueras de la ciudad y que requieren del uso diario del autobús. Moverse por la ciudad es un coste más que muchos cacereños deben asumir y que para algunos supone un lastre añadido que arrastrar en esta crisis que vivimos. Cada uno tiene una situación, pero la mayoría opinan de forma similar sobre esta nueva medida.

Beatriz Sánchez estudia en la Universidad de Extremadura, utiliza el abono mensual para ir a su centro de estudios y cree que «en una familia donde haya varios adolescentes o varias personas que necesiten coger autobús el ahorro es considerable», además, la movilidad en coche es cada vez menos asequible, «esto puede fomentar la movilidad a largo plazo de una forma sostenible». Algo que apoya Encarnación Fondón, quien cree que esta medida puede hacer que muchos dejen sus coches en los garajes por las dificultades que hay para estacionar y el encarecimiento de la gasolina. Coge el bus diariamente para ir a trabajar y opta por el mismo pase que Beatriz, el de 30 días, que será el más rentable a partir de ahora.

Es en la parada de la Cruz de los Caídos donde Ingrid Henderson, quien también cuenta la positividad con la que acogerá esta nueva medida. «La economía no está para gastar tanto», beneficiará notablemente a los menores de 16 años, para quienes es gratis desde julio, y a las familias numerosas, quienes cree «van a notar un impacto real en su bolsillo». Los billetes sencillos, que suelen obtener aquellos que lo usan puntualmente, no se verán afectados, por lo que ayudará a viajeros frecuentes mayoritariamente. «La verdad es que el precio es un poco caro, tener que pagar eso -los casi 30 euros del bono mensual- por viajar a cualquier parte de la ciudad no es asequible», apunta Gonzalo Sevilla, otro joven disconforme con las tarifas vigentes antes de la rebaja y quien además cree que esta podría mejorarse. «En referencia a otros sitios está relativamente bien», alega Miguel Maestre, otro ciudadano que espera su bus. Como el caso de Badajoz, la provincia vecina, cuyo bono es un 3,45% superior al cacereño.

A solo 180 metros, en la avenida Alemania, otra parada llena de gente esperando el bus de línea para regresar a sus hogares. Sonia Mangas piensa que «es una buena propuesta porque hay muchos que no pueden permitírselo» y no es un bien de lujo, como puede parecer, es un servicio para muchos cacereños necesario.

Todos coinciden en que la rebaja es beneficiosa, pero debería mantenerse en el tiempo y pese a que se alegrarían, no creen posible que las ambiciosas declaraciones del alcalde, Luis Salaya, sobre la gratuidad del transporte en un futuro puedan hacerse realidad.