Reyniel Hernández es un joven cubano que llegó a España emigrando de su país, dice que vino por amor y se casó con una extremeña. En Cuba trabajaba en su propio negocio de electrónica, de modo que desde el principio tenía claro que iba a hacer lo mismo: seguir con su empresa, pero esta vez aquí, en Cáceres. Ya es un año y seis meses el tiempo que el protagonista de esta historia mantiene su establecimiento abierto. «Me arriesgué a invertir y vamos poco a poco», asegura.

Asegura que le gusta mucho España, «sobre todo la forma de ser y el espíritu de los españoles». También cuenta que se ha adaptado muy bien a la ciudad y que ha visitado algunos lugares más, «pero hasta ahora, no he visto ninguno que me haya gustado tanto como Cáceres», apostilla. Y es que la ciudad le ha abierto las puertas y ha sido una oportunidad única para Rayniel, «sin duda una experiencia única y fascinante».

Narra que «España es un país muy bonito para vivir al que me he adaptado muy bien. Además, todos somos conscientes de las dificultades que están sufriendo los habitantes de América Latina debido a los gobiernos dictatoriales». Hernández comenta que España no es como Cuba: «Aquí tenemos la oportunidad de crecer, existen las condiciones para que quien quiera pueda hacerlo. En cambio, en mi país es muy complicado y casi imposible», lamenta el joven.

La nostalgia

«En España estoy muy bien, pero no puedo dejar de echar de menos a los grandes amigos que dejé en mi país», aunque indica que muchos de ellos ya no están allí, «ya que han emigrado a las Américas» haciendo una travesía muy complicada donde han perdido familiares, recuerdos e incluso a sus propios hijos. «Es una situación bastante compleja, triste y dura a la misma vez», concluye.

Rayniel anima a todas las personas que lo deseen a que se acerquen a su tienda física situada en la avenida Isabel de Moctezuma, 29, para que puedan observar todos los servicios que ofrece, ya que no solo se dedica a los elementos relacionados con la movilidad, como son los patinetes eléctricos, sino que también repara todo tipo de electrodomésticos, ordenadores, tablets o móviles.

«En Cuba estamos acostumbrados a reparar todo lo que tenemos, intentamos darle una segunda oportunidad», relata. Lo que quiere hacer con esto es inculcar a la ciudadanía el hábito de cuidar del medio ambiente, porque arreglando los equipos se evita una contaminación innecesaria y al mismo tiempo apoyamos a la naturaleza.

«Las consecuencias del cambio climático están siendo catastróficas, lo podemos ver en los incendios que han asolado el norte de la provincia de Cáceres. Nosotros intentamos proteger el medio ambiente evitando el acto de consumo. Queremos alargar todo lo posible la vida útil de los dispositivos, entendemos que todo tiene su ciclo, pero si se le pueden dar más oportunidades es mucho mejor, no es necesario consumir sin necesidad», sentencia este cubano que ha sentido cómo Cáceres le ha abierto sus puertas.