Cáceres se prepara para vivir en 2024 la conmemoración de uno de los acontecimientos más importantes que han tenido lugar en la ciudad, la conmemoración del centenario de la coronación de su patrona, la Virgen de la Montaña. La imagen fue solemnemente coronada el 12 de octubre de 1924, en un acto multitudinario celebrado en la plaza Mayor.

Las escaleras que dan acceso al Arco de la Estrella fueron el escenario del pontifical previo a la coronación. Una misa, presidida por el cardenal primado de España, monseñor Reig, que después de la homilía, impuso sobre las sienes de la Santísima Virgen la corona de oro que el pueblo cacereño le regaló en señal de agradecimiento por los favores recibidos.

Los cacereños y su patrona

La Virgen de la Montaña es para los cacereños algo más que su patrona. Es una forma de vida, ya que desde pequeños, en las familias se inculca una tradición que va de generación en generación.

Así lo relata Juan para este diario: «Soy creyente, pero no practicante, aunque la Virgen de la Montaña es mucho para mí, ya que desde los 6 años mi madre me inculcó la devoción por ella cuando me traía asiduamente al santuario a verla. Desde entonces la Virgen me ha protegido, ha venido conmigo a cualquier lugar de los que he ido, me he sentido totalmente amparado», cuenta emocionado.

«También he sido escolta y la patrona era la Virgen del Pilar, a la que también he llevado siempre conmigo; pero en el corazón la que estaba era la Virgen de la Montaña, porque no puede haber algo más sagrado para cualquier cacereño que la imagen de su patrona. Las madres, cuando nos íbamos al servicio militar nos regalaban una medalla con la Virgen de la Montaña por una cara y por la otra la imagen de Jesús del Gran Poder, esto es quizás uno de los recuerdos que guardo con más cariño y no puedo contar más sobre la Virgen porque solo hay que ver el día que baja a la ciudad o el novenario: impresionante», concluye Juan.

Al igual que Juan, los cacereños consultados por este diario a los pies del camarín hablan con afecto de su patrona. Carmen Rodríguez, cacereña que vive fuera pero que viene cada vez que puede a Cáceres, cuenta que «la Virgen de la Montaña es lo más grande que hay en mi vida, siempre la hemos querido y siempre hemos venido a visitarla, cuando había una pena en una casa o cuando había una alegría se la atribuíamos a la Virgen, entonces subíamos a darle las gracias o a pedirle un favor y siempre nos lo concedía. Es muy milagrosa», relata.

Recuerda que «en tiempos de guerra la gente subía en masa a pedir a la Virgen que cesaran todas las revueltas que estaba sufriendo España. Entonces imaginen lo que es la patrona para nosotros, si ya desde aquellos tiempos veníamos a rezarle con nuestros padres, a día de hoy es una tradición que no hemos perdido», concluye sin poder ocultar su devoción.