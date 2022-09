Marta Contreras, más conocida como Martuska Pituska en el panorama del burlesque y el cabaret, es una joven actriz, modelo y bailarina cacereña que ha resultado galardonada con uno de los cuatro premios a Mejor Autora de Teatro Exprés dentro de las Jornadas de Creadoras del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Recibió un correo de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura, donde se había formado, en el que le daban a conocer estas jornadas. Realmente sin profundizar mucho y pensando que se trataba de un curso de formación sobre escritura creativa o dramaturgia, se apuntó. Al llegar comprobó que eran ponencias sobre «una revisión de todos los mitos clásicos para cambiar la forma de ver el relato», eliminando la visión machista y la cultura de la violación que está presente en todos.

Tras dos días de formación, Martuska Pituska, casi sin darse cuenta, participaba en un concurso de guiones para hacer un relato en cuatro horas. Lo consiguió realmente en menos tiempo, por temas de trabajo, entre un viaje de BlaBlaCar y con un ratito en su casa. Así sacó adelante el trabajo e incluso fue una de las premiadas.

«Lo recibí con mucho respeto, porque yo no soy escritora ni dramaturga y lo tomé con humildad», confiesa. Es la primera vez que se lanza a escribir un guion pensando que tal vez no estaba hecha para ello. Pero la experiencia le ha servido de impulso, de toque de atención para darse cuenta de lo capacitada que está, «y para experimentar ramas del arte dramático que pensaba que no podía abarcar».

‘Dura y extrema’

No era la primera vez que Martuska escribía. Hace unos meses presentó su obra ‘Dura y extrema’ en el Gran Teatro de Cáceres. La idea de su guion viene de ahí.

Ella se vio impulsada por la necesidad de comunicar algo profundo que venía de su interior: «Sentía lo positivo de expresar cosas importantes que habían pasado en mi vida a través del teatro, en vez de ir a terapia».

Para desahogarse, realizó una catarsis a través de un texto y salió eso, «la primera obra escrita por mí». Fue además la mejor forma de no estar esperando en el sofá «para que me llamen de un trabajo».

En su escrito fusiona el folclore extremeño, en todo el ámbito de citas catalogadas de interés turístico nacional e internacional, con la sensualidad del burlesque dentro del cabaret. Un arte diferente inspirado en la tierra que le vio crecer y con muchas ganas de salir al exterior, de mostrar el instinto creativo que lleva dentro, pese a las dificultades de su carrera profesional.