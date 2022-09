Esta semana se ha hecho público por parte de la compañía Extremadura New Energies, la empresa que lidera ahora el proyecto de una mina subterránea en Valdeflores, que se activará uno de los permisos que están solicitados ante la Consejería para la Transición Ecológica si finalmente el juzgado desestima el recurso presentado por la empresa contra la denegación del permiso de investigación principal. Son cuatro las autorizaciones que sobre los terrenos del yacimiento de litio están solicitadas por sociedades que están directa o indirectamente relacionadas con Extremadura New Energies. Estas solicitudes se tramitan por orden de presentación. La que se activaría en el caso de una sentencia negativa es la cuarta, la única en la que se pide un permiso de exploración y no de investigación como en las tres primeras.

1 Permiso de investigación Valdeflores Es una solicitud de investigación pedida por Tecnología Extremeña del Litio (empresa participada por Infinity Lithium y Valoriza Minería -Sacyr-). Es la principal de todas las autorizaciones y sobre la que se lleva debatiendo desde 2016, año en el que se llegó a conceder, entonces el solicitante era solo Valoriza Minería. Pero su concesión se anuló por un defecto de forma en la exposición pública del documento durante el periodo de alegaciones. En 2019 volvió a salir a exposición pública. Y en abril de 2021 se desestimó su concesión por parte de la Junta de Extremadura en base, principalmente, a los informes del ayuntamiento y a que el Plan General Municipal de urbanismo impide labores extractivas en este suelo. La empresa recurrió y uno de sus argumentos fue en que 2021 se había denegado el mismo permiso que se había dado en 2016. Tras su concesión en 2016, la empresa realizó sondeos que se acometieron durante 2017 y en los primeros meses de 2018 y se pidió la licencia de explotación. Con la autorización de investigación y una vez presentados los resultados de la misma se puede acudir posteriormente a solicitar la licencia de explotación, que fue lo que hizo Tecnología Extremeña del Litio para una mina a cielo abierto. Pero la desestimación del permiso en 2021 dejó a la empresa sin posibilidad de solicitar una licencia de explotación del recurso minero de Valdeflores. Este permiso afecta a una superficie de dos cuadrículas mineras. 2 Permiso de investigación Ampliación Valdeflores Es una solicitud que afecta a una superficie mayor, de 45 cuadrículas mineras, que también solicitó Tecnología Extremeña del Litio. Se llegó a autorizar inicialmente en mayo de 2017, pero se anuló por un defecto de forma durante la exposición pública. Posteriormente se volvió a sacar a información y se concedió de nuevo, esta vez en diciembre de 2020, aunque con la salvedad de que no se podían realizar labores extractivas en los suelos donde el Plan General Municipal de urbanismo no lo permite. De este permiso se podía derivar una petición de explotación, pero el yacimiento queda fuera del espacio al que afecta el permiso. 3 Permiso de investigación San José Es una solicitud de investigación que se presentó por Valoriza Minería -Sacyr- para una superficie de 47 cuadrículas mineras. Afecta a la misma superficie que los dos permisos anteriores. Es un permiso que no se llegaría a activar. Si la sentencia judicial sobre la solicitud del permiso de investigación Valdeflores no fuese favorable a la empresa, esto también significaría que no se llegaría a conceder el permiso de investigación San José, por lo que ocurra lo que ocurra con la resolución judicial este permiso no se llegará a tramitar. 4 Permiso de exploración Extremadura Es una solicitud de exploración, que es lo que la diferencia de las anteriores. Es el camino por el que optaría Extremadura New Energies si la sentencia judicial desestima su recurso contra la denegación del permiso de investigación Valdeflores. Este permiso de exploración permite ir a una concesión de explotación, que es el fin último que persigue la empresa para poder iniciar la excavación del yacimiento. Esta autorización se presentó por parte de la empresa Castilla Mining y su administrador único es Adrian Byass, que es a su vez directivo de Infinity Lithium. La solicitud de explotación se pide sobre una superficie de 315 cuadrículas mineras de los términos municipales de Cáceres, Sierra de Fuentes y Torreorgaz.