La empresa Extremadura New Energies ha comunicado formalmente a la Consejería de Transición Ecológica la retirada del proyecto minero a cielo abierto con el objetivo de "evitar la confusión de la ciudadanía" una vez que se está impulsando un nuevo proyecto que prevé una extracción subterránea. La empresa ya le ha comunicado a la Junta que no se llevará a cabo ninguna explotación a cielo abierto como la que se incluía en el proyecto original en un expediente "que se presentó en 2019, el cual quedó cancelado y que, a esta fecha, no tiene valor alguno".

"El proyecto a cielo abierto ya no existe y nunca será una realidad", sentencia el consejero delegado de Extremadura New Energies, Ramón Jiménez. Es por ello, que ha solicitado a la administración que retire cualquier información del proyecto original para "evitar cualquier tipo de confusión, mal interpretación o tergiversación del nuevo proyecto, que se presentará cuando la normativa desde el punto de vista administrativo y procesal lo permita". Recogen firmas en Cánovas contra el decreto del litio Según explica en su escrito, la empresa "siempre ha considerado que la explotación minera, que es una fuente de riqueza para Cáceres, debe ser compatible con la preservación de la zona afectada por el antiguo proyecto de la Mina San José". Por este motivo, se ha hecho un esfuerzo importante para desarrollar un proyecto de aprovechamiento del yacimiento de litio que atienda todas las reclamaciones y sugerencias transmitidas por la población de Cáceres en todos los aspectos: medioambientales, sociales y económicos. En esta línea, la compañía ha desarrollado "un proyecto de extracción subterránea, con el uso del 100 por ciento de energías renovables e Hidrógeno Verde y con uso de agua procedente de la estación depuradora de aguas residuales, convirtiendo el proyecto en un proyecto de cero emisiones y vertido cero, el cual resulta viable". De esta manera, la empresa ha indicado que "cumple el compromiso adquirido con la ciudadanía y con las administraciones", y descarta de manera "formal la mina a cielo abierto, tal y como se le venía solicitando".