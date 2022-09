Fue unánime. El proyecto del complejo budista en el cerro Arropé dio este jueves contenido a un pleno de la corporación local que iba a ser anodino. Pero la monotonía de la sesión la rompió la intervención de representantes de los partidos con concejales en la corporación. Todos, con mayor o menor detalle, manifestaron su preocupación por las informaciones que en los últimos días ponen sombras sobre el complejo budista. La principal raíz del malestar es que el presidente de la fundación, José Manuel Vilanova, se reuniese a finales de agosto con el ministro de Turismo de Myanmar, Htay Aung, miembro de la junta milirar que gobierna el país del sureste asiático desde el golpe de 2021 que acabó con el gobierno de la nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.

Esta reunión ha puesto al gobierno local de Cáceres en una situación difícil. La Unión Europea no reconoce al gobierno birmano y fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores ya expresaron el pasado 3 de septiembre su desacuerdo con la reunión de Vilanova con la junta militar porque «no es acorde con la política exterior española hacia un régimen militar que no reconoce», según informó Efe.

Pero el encuentro de Vilanova no es la única información que estos días ha oscurecido el proyecto del cerro Arropé. También están las que cuestionan que en el complejo de Cáceres se dé participación a monjes que apoyan a la junta militar. El Periódico de España, en un reportaje publicado el pasado sábado, se centró en Sitagu Sayadaw, con quien Vilanova también se reunió durante su reciente viaje al sureste asiático. Ese jueves, la agencia Efe también incluyó a Sitagu en una lista de monjes budistas que respaldan a la junta militar. El tercer frente de preocupación, al que este jueves también se aludió en la información de Efe, es que la gran estatua de buda que se proyecta en el cerro Arropé se vaya a construir con jade birmano, algo también controvertido ya que los militares y grupos afines a la junta militar controlan muchas de las minas del país.

El debate en el pleno de la corporación sobre el complejo budista lo abrió el concejal del PP José Ángel Sánchez Julia, que aseguró que las últimas noticias publicadas sobre el proyecto «han generado intranquilidad social y mediática y hasta institucional». Sánchez Julia se quejó que los titulares de estas informaciones «lo que están haciendo» es relacionar «el nombre de Cáceres con una noticia negativa». Y pidió la máxima transparencia tanto al ayuntamiento como a la fundación.

«Nadie de este ayuntamiento le presentaría un proyecto a una junta militar golpista que no está reconocida por la comunidad internacional», recalcó el edil del PP, que recordó que la fundación recibió una subvención de la Junta de 280.000 euros y además «está pendiente la cesión de terreno de propiedad del ayuntamiento -en el cerro Arropé-» para la construcción del complejo budista.

En su intervención, la portavoz de Ciudadanos, Raquel Preciados, pidió al alcalde, Luis Salaya, que se active la comisión que se creó para el seguimiento del proyecto. La misma reclamación que hizo la portavoz del grupo municipal de Unidas Podemos, Consuelo López, que recordó que su grupo ya tenía «serias dudas» sobre este proyecto, que ahora son más tras la reunión de Vilanova con un gobierno militar que «no solo es golpista, sino también genocida -en alusión a la persecución de los rohingyas-».

En su contestación a las preguntas de los partidos de la oposición, Salaya aseguró que la comisión de seguimiento se convocará y aseguró compartir las reflexiones hechas ante el pleno por el resto de intervinientes. «Es un problema reputacional para Cáceres -las noticias publicadas en los últimos días- y hay que aclarar muchas cosas sobre ese viaje». El alcalde comentó que el viaje de Vilanova a Myanmar «inicialmente no aparecía una reunión con el gobierno de Birmania (...)al menos no teníamos conocimiento de esa reunión», añadió el regidor, que a continuación aseguró que por parte de la fundación «se tienen que dar todas las explicaciones necesarias». Anunció que en los próximos días habrá una reunión con la fundación «para hablar más pormenorizadamente de lo ocurrido». «Es un error garrafal reunirse con la junta militar», reiteró el regidor, que explicó que al parecer la reunión no estaba prevista en la agenda del viaje de Vilanova y de miembros de la fundación, pero que una vez allí fue el Gobierno el que quiso reunirse con los representantes de la fundación.

La fundación fue la que presentó el proyecto a la Junta y al ayuntamiento. La iniciativa aún está pendiente de que no haya impedimentos ambientales para ubicar el complejo en el cerro Arropé. El viaje de Vilanova no solo fue a Myanmar, también visitó Tailandia y Laos. Vilanova, en declaraciones realizadas a la agencia Efe a los pocos días de reunirse con el ministro de Turismo birmano, explicó que el objetivo del viaje era llegar a acuerdos con comunidades monásticas de países asiáticos donde se promociona el proyecto, para lo que debe informar a las autoridades de cada lugar. «Cuando vinimos hace cuatro años informamos al gobierno de Aung San Suu Kyi y ahora hay otro gobierno al que hemos tenido que informar también», declaró.

Ricardo Guerrero, director de Relaciones Institucionales de la Fundación Lumbini Garden, explicó este jueves a El Periódico que en unos días se reunirá el patronato de la fundación para analizar el resultados conseguidos con el viaje. Tras este encuentro se trasladará a las administraciones, tanto a la Junta como al ayuntamiento, toda la información y posteriormente se difundirá una nota de prensa para aclarar «todas las especulaciones» surgidas por el viaje a Myanmar.