La Noche del Patrimonio calienta motores. La Ciudad Monumental de Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, Tercer Conjunto Histórico-Monumental mejor conservado de Europa, décima ciudad española por la excelencia de su programación cultural, enclave de culturas con dos juderías y escenario de las series de televisión Juego de Tronos y La Casa del Dragón, vivirá mañana su gran velada en la que el Patrimonio Unesco es el protagonista indiscutible. Las previsiones apuntan a un lleno total de estos espacios históricos, pues se han recuperado los flujos turísticos y coincide con el 50 aniversario de la Convención de Patrimonio Mundial. Se trata de un acontecimiento cultural único en Europa.

No lo celebra Cáceres en solitario. Simultáneamente las otras 14 ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad, también se unen a esta iniciativa para que mañana sábado se abran monumentos desde las ocho y media de la tarde a las doce de la noche. Vecinos y turistas conocerán así lo mejor de una ciudad embelesante, incluyendo el propio consistorio municipal. En total se pueden visitar 33 espacios monumentales, museos, iglesias, ermitas, palacios y jardines, así como asistir a 16 actividades culturales que comprenden conciertos, danza, exposiciones y juegos con la Ciudad Monumental como gran hilo conductor y con 60 voluntarios en la calle.

Luis Salaya, alcalde de Cáceres, asegura que la del sábado 17 de septiembre será una de las mejores Noches del Patrimonio de España. «Antes esta noche era un mero trámite, pero desde que empecé la legislatura la hemos tomado como un punto de referencia, no solo por la proyección nacional e internacional, sino porque es muy bonito que los vecinos se relacionen con su patrimonio. Además, es una actividad que organizamos de forma conjunta desde todas las áreas del ayuntamiento. Este año se abre la fachada del Convento de Santa María de Jesús- Monjas Jerónimas, recién restaurada, pues acabamos de retirar los andamios y vamos a descubrir todos su gran colorido».

En su quinta edición la de mañana es una de las noches más esperadas por los cacereños. La actividad estrella es el espectáculo de danza ‘Feelings’ de Janet Novás en la plaza de San Jorge a partir de las ocho y media, que se podrá ver en directo a través de lanochedelpatrimonio.com. No menos interesante es la exposición virtual del fondo fotográfico municipal que recorre la historia gráfica del recinto Patrimonio de la Humanidad.

Entre la extensa programación de la jornada puede destacarse la actuación de los alumnos del Conservatorio de Enseñanzas Profesionales de Danza, así como la de la Banda Municipal de Música en el Foro de los Balbos, mientras que el Palacio de Carvajal acoge un recital de percusión y guitarra.

«La Noche del Patrimonio es un punto de referencia, no sólo por la proyección nacional e internacional, sino porque es muy bonito que los vecinos se impliquen en él junto con todo el ayuntamiento» LUIS SALAYA - ALCALDE DE CÁCERES

La programación está pensada también para los jóvenes. El dúo Juan Camilo Trochez y Ángel Torrez actuará en la plaza de Conde de Canilleros. En la de las Veletas hará lo mismo el grupo de baile pop coreano Thunder a partir de las nueve y media. El pintor Álvaro Pérez también mostrará su obra. Quienes deseen explotar su lado más lúdico lo podrán hacer en los distintos juegos por equipos y relacionados con el pasado de la ciudad, como el rally fotográfico, buscar el tesoro escondido por los Fratres de Cáceres o localizar todos los escudos blasonados repartidos por el casco histórico. «Hemos dado ese enfoque joven porque además tenemos muchos jóvenes en los grupos de voluntarios», indica el alcalde.

Los espacios que habitualmente visitan los turistas abrirán gratis como la Torre de Bujaco o el Centro de Divulgación de la Semana Santa. Junto a ellos otros más recoletos, como Fuente Concejo, Olivar de la Judería, la Escuela de Bellas-Artes, el palacio Toledo Moctezuma o el propio despacho del alcalde de Cáceres, donde se exhibe el famoso pendón de la ciudad. Esta es una de las actividades que más le gustan al propio Luis Salaya, quien destaca el interés que despierta entre los cacereños el estandarte de la ciudad, la reproducción de la varita mágica de Harry Potter que le regaló Aspainca o la ausencia de papeles en su mesa de trabajo diaria, dada su predilección por el uso del ordenador y su conocido respeto por el medio ambiente. «Nos sube mucho la moral la visita de los ciudadanos al ayuntamiento esa noche. Es un momento de cercanía con los vecinos y eso tiene un gran valor emocional», explica Salaya.

También Helga de Alvear

La colaboración privada es clave y muchos palacios particulares y fundaciones se suman a la iniciativa como el de Mayoralgo, la Torre de las Cigüeñas, el Ateneo, la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, la Fundación Mercedes Calle, las distintas ermitas de la ciudad por supuesto, el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, uno de los grandes y últimos atractivos culturales que suma Cáceres. También colaboran bares, hoteles y restaurantes. «Toda la ciudad se implica al completo y lo hace de forma muy colaborativa», señala el edil.

En esta quinta edición el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad busca la repercusión internacional. Por eso se ha asociado con el Instituto Cervantes y la Asociación de Patrimonio Mundial de Latinoamérica, juntamente con Unesco, entre otros organismos para potenciar la retransmisión conjunta de la Noche del Patrimonio.

La organización de la velada es muy compleja, pues no se limita a la apertura de los museos. «Todo el mundo debe ser consciente del inmenso esfuerzo que realizamos para esta noche. Tener abierto todo el patrimonio de Cáceres implica que no haya ningún área del ayuntamiento que no esté implicada», concluye Salaya.