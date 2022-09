El Grupo Municipal Ciudadanos, ha demandado al equipo de Gobierno que actúe de manera urgente en el barrio de La Madrila-Peña del Cura y aledaños, ante los numerosos problemas de accesibilidad, salubridad y mantenimiento de infraestructuras a lo que hay que añadir la problemática de los ruidos que se está agudizando.

La portavoz municipal, Raquel Preciados, ha mantenido una reunión con el presidente de la Asociación de Vecinos, Francisco de Borja Gutiérrez, "que nos ha manifestado la gran cantidad de problemas. Este barrio se creó en los años 50 como un ejemplo de modernidad y sostenibilidad, con plazas, jardines… pero desde su creación, pocos son los cambios que se han producido, tan sólo la eliminación de algunas escaleras por rampas, pero sus calles, plazas y jardines no se han adaptado a los nuevos cambios de población y urbanismo", ha apuntado Preciados.

Tras la visita, la portavoz ha detallado así lo que se encontró a su paso: "El suelo está lleno de baldosas rotas; el parque se encuentra en un estado lamentable, el infantil está lleno de piedras con el peligro que conlleva para los niños; en las pistas deportivas están borradas las rayas de los campos, los tableros llenos de grafitis y faltan redes en las canastas y porterías”.

Además, añaden que tienen un grave problema con los árboles “ya que no se podan y hay mucha umbría por lo que no entra la luz en las casas de los vecinos, y entraña un grave problema de seguridad por la noche”. Igualmente se ha referido a los problemas de accesibilidad: "Hay una escalera sin una barandilla que es un acceso peligroso y no hay ningún punto en donde la accesibilidad a los distintos espacios sea viable para personas mayores o con algún tipo de discapacidad, lo que vemos tanto en los acerados como en los pasos de peatones".

Igualmente, el grupo municipal ha añadido que en el acceso principal al Parque del Príncipe hay un paso de peatones que lo facilita, "pero no existe una comunicación con la puerta principal”, ha detallado, “y tiene también un problema de salubridad con los contendores de basura, ya que son insuficientes y se acumula la basura de residentes y hostelería, con el olor que provoca y lo que supone además para la imagen del barrio, por lo que demandan contendores soterrados”.

Los ruidos

Pero hablar de La Madrila pasa, indefectiblemente, por hablar de los ruidos. Preciados apunta que a los vecinos "les preocupa enormemente los altercados violentos recurrentes y el ruido nocturno, que están influyendo de forma muy negativa en la salud de los vecinos”.

En este sentido, indican que en los últimos meses, pasadas las medidas establecidas por la pandemia, vienen notando un crecimiento del ruido y altercados, que se concentran en la Plaza de Albatros y aledaños. Los ruidos se agudizan a partir de cada jueves hasta cada domingo, de las tres de la mañana y que permanecen hasta las once de la mañana o doce del mediodía, incluso; “y con altercados con voces y peleas entre la población joven que se concentra en la zona. En muchas ocasiones los residentes llaman a la Policía Local, y sobre todo en la zona del parque infantil hay una gran concentración de jóvenes que en muchas ocasiones entran en conflicto, con lo que ello supone”.

“El barrio está muy sucio, hay basura y cristales por todas partes ocasionados por el ocio nocturno por lo que demandan más limpieza, a lo que hay que añadir el problema de los ruidos, para lo que demandan mayor vigilancia policial… estos y otros problemas graves sin que el equipo de Gobierno haga nada para solucionarlo, por lo que demandamos actuaciones urgentes”, ha resaltado Preciados.