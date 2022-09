La celebración del Día Mundial del Hábitat en España tendrá lugar este año por vez primera en Extremadura el próximo 3 de octubre, en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres, en el que se darán cita representantes de diversos ayuntamientos españoles y de Naciones Unidas, un evento organizado por la Junta de Extremadura y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos -ONU-Habitat.

El evento se llevará a cabo bajo el título 'Cerrando la Brecha. Abordando las desigualdades en el territorio sin dejar a nadie ni a ningún lugar atrás', y se debatirá cómo reducir las desigualdades entre lo urbano y lo rural introduciendo nuevas perspectivas en el diseño y la planificación de los pueblos, las ciudades y territorios que consideren el género, la infancia o el envejecimiento. Además, habrá debates sobre el urbanismo participativo e inclusivo, necesario para hacer de la sociedad un mundo equitativo y mejor.

La iniciativa forma parte de la colaboración entre ambas instituciones en materia de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana, que busca promover ciudades y asentamientos humanos seguros, sostenibles, inclusivos y resilientes, según ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

El Día Mundial del Hábitat de este año ('Mind the Gap. Leave No One and No Place Behind'), reúne a representantes de diversos gobiernos estatales, alentando a responsables públicos a fomentar la gobernanza multinivel a nivel horizontal con la sociedad civil y las comunidades.

Durante la jornada, participarán altos representantes de Naciones Unidas, así como de ayuntamientos que han destacado por su contribución a los objetivos indicados.

El Ejecutivo extremeño, alineado con la Nueva Agenda Urbana, ha implementado su Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS) como una acción de carácter normativo que supone un cambio de modelo territorial y urbano para la Comunidad y los municipios, incluyendo criterios de ordenación sostenibles que deben contemplarse en la planificación territorial y urbana para conseguir ciudades y asentamientos equitativos, inclusivos y sostenibles.