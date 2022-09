El Club de Senderismo Michaelus organiza una ruta solidaria en Cáceres a favor de la Asociación Esclerosis Múltiple de Extremadura, con 12 kilómetros (dificultad baja), que tendrá lugar el domingo 2 de octubre. La salida se realizará desde la plaza Mayor a las 9.30. Los participantes caminarán por la falda de la Montaña hasta llegar a las inmediaciones del Guadalioba, donde se facilitará un avituallamiento (agua, fruta, barritas energéticas...). Posteriormente tomarán el camino que conduce a las traseras del campus para dirigirse al parque rústico de Cáceres el Viejo, donde se sumarán las personas en sillas de ruedas, y juntos acabarán la marcha acompañados por la batukada Santuka de Fuego en el entorno del bar La Trúfula (13.00).

Posteriormente habrá paella, sorteos y una fiesta con el Coro Rociero, Dalmatians, Santi Linares, Hombre Tigre, Fônal y zumba (Teresa Rueda). Inscripciones en MBF Colecciones, en La Trúfula y en la propia salida.

La esclerosis múltiple no tiene actualmente cura ni se conoce su causa para poder prevenirla. No es contagiosa, ni hereditaria, ni mortal en sí misma, pero deja a un buen número de afectados en silla de ruedas y les limita distintas capacidades, hasta el punto que no pueden trabajar y necesitan ayuda para su vida diaria. En 2014 se creó la Asociación Esclerosis Múltiple de Extremadura (EMEX) para dar respuesta a sus necesidades.