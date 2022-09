Ricardo Guerrero, patrono de la fundación y responsable de relaciones institucionales y asuntos budistas de la FLG, ha expresado su satisfacción al salir de la comisión informativa, a cuenta del polémico viaje a Myanmar y la reunión con la junta militar golpista, y ha señalado que «seguimos adelante con el proyecto de templo budista en Cáceres».

La comisión informativa del proyecto Gran Buddha ha reunido este jueves a miembros de la FLG con los portavoces de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Cáceres y los ediles no adscritos, así como a Carlos Javier Rodríguez, actual jefe de gabinete del presidente regional, Guillermo Fernández Vara.

Por parte de la FLG han comparecido, además de Guerrero, el presidente, José Manuel Vilanova; Eakraj Giri, secretario de la Lumbini Garden; uno de los arquitectos del proyecto en el cerro Arropez y la empresaria cacereña y patrona de la fundación Pilar Acosta.

Según Guerrero, «hemos explicado, de una manera clara y transparente, todo lo que hemos hecho para deshacer todos los malentendidos que se han publicado; nosotros no habíamos informado al respecto porque preferíamos hacerlo primero a las administraciones».

Sobre el viaje a Myanmar, Guerrero ha mantenido que «fuimos a reunirnos con personas con las que ya teníamos contacto desde el año 2015», y ha mencionado sus contactos con la Asociación Nacional del Jade, que «va a donar la jadeíta blanca con la que se va a construir el gran Buda de jade en templo cacereño».

Guerrero ha redundado en el hecho de que fue una vez en Myanmar cuando recibieron la petición de reunirse con la junta militar golpista, que no estaba prevista en el viaje. «Es un proyecto que presentamos al anterior gobierno», antes del golpe de estado de 2021. «Respetando la legalidad internacional, el actual gobierno ha decidido respetar los compromisos firmados y seguir adelante».

Preguntado acerca de los recelos que ha levantado en la comunidad internacional ese encuentro, Guerrero ha defendido la postura de la FLG: «no tenemos nada que ver con asuntos políticos. Para la ONU solo hay 20 países en el mundo que sean democráticamente homologables. Y no podríamos tener relación solo con una veintena de países».

Preguntado acerca de su papel mediador en Myanmar, para el que la FLG se ha postulado, Guerrero ha subrayado que «de manera valiente, aprovechando esa reunión que no estaba prevista, les propusimos», a la junta militar golpista, «que llevarán adelante un proyecto de paz en Myanmar, y nos informaron de que se tienen que llevar a cabo elecciones democráticas en agosto de 2023».

Y ha vaticinado que «cuando empecemos con la construcción del Gran Buddha el gobierno de Myanmar será otro».

También ha negado Guerrero que el Ministerio de Asuntos Exteriores haya informado a la FLG para desaconsejarles acerca de tener contacto con el gobierno golpista de Myanmar, como ha publicado algún medio de comunicación. «No hemos recibido ni una sola comunicación ministerial al respecto”.

En cuanto al avance del proyecto en Cáceres en los terrenos municipales del cerro Arropez, ha subrayado que «se ajustan perfectamente al plan director y la zona ZEPA. Por lo que todos los proyectos que se van a llevar a cabo al amparo de ese plan no tienen ningún problema de ejecución». Y ha añadido que «estamos a la espera de que la Junta de Extremadura emita su informe medioambiental y que el ayuntamiento tenga la consideración de que una vez recibido el proyecto le dé luz verde». En este punto ha criticado la «tardanza de las licencias administrativas» que ha demorado la anunciada instalación de un templo budista provisional.

Un templo provisional que se preveía inaugurar a finales de este año pero que se descarta, ya que se solaparía, previsiblemente, con la construcción del macro templo proyectados. Por último, ha señalado que el Gobierno regional «entiende perfectamente cuáles son las acciones que nos vemos obligados a llevar a cabo para seguir con el proyecto».

En esa línea también se ha expresado el portavoz del PP, Rafael Mateos , quien ha pedido tiempo para «leer toda la documentación que la fundación nos ha facilitado» y tomar una decisión con respecto a su negativa frontal o no al proyecto y su pronunciamiento respecto a la «cesión de los terrenos, que no puede ser un cheque en blanco» .

UP ha finalizado asegurando que «hay que ser extremadamente cuidadosos con las relaciones que se establecen porque están llevando el nombre de Cáceres y Extremadura a un país con el que nosotros no queremos que se nos relacione».

Se ha referido la portavoz, que no ha dudado de la «buena intención de la fundación, algo que no te exime de cometer errores», a la relación de la FLG con la Asociación Nacional de Jade de Myanmar , «presidida por una mujer que nos produce serias dudas », en referencia a la empresaria Lwin Lwin.

Salaya rechaza que pueda haber especulación en los terrenos

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha rechazado la posibilidad de que pueda haber especulación urbanística en los terrenos municipales que se cederán para la construcción del templo budista (en el cerro Arropez), dado que «es suelo rústico y en ningún momento se ha planteado modificarlo a suelo urbano».

Sobre el avance del proyecto, señala que resta que la Junta de Extremadura se pronuncie sobre la zona ZEPA en el Arropez, «que es un paso fundamental. A partir de ahí, que el ayuntamiento lleve a cabo la cesión de los terrenos, que será inmediata al paso anterior» y, además, subraya que el documento de cesión «se va a negociar con todos los grupos políticos».

En este punto ha recalcado que «no hay que re calificar los terrenos porque siempre hemos mantenido esa opción, lo cual elimina cualquier posibilidad de especulación inmobiliaria, puesto que hablamos de un terreno rústico. No se recalifica el terreno ni se pierde la propiedad de la finca».

También ha reconocido que «la forma fácil de hacer esto» hubiera sido la recalificación del suelo, «porque todos los procesos son mucho más fáciles con suelo urbano y no rústico». Y ha insistido en que la FLG es una entidad sin ánimo de lucro, y el hecho de que se pueda parcelar el terreno para ofrecérselo a determinadas comunidades budistas, embajadas, etc. «entra dentro de la filosofía del proyecto; y no pueden vender lo que no es suyo».