Cuqui: una de las perras más longevas de Extremadura

Érase una vez Cuqui, la protagonista de esta historia, y tiene 19 años. Es una perrita de raza cruzada, nació el 6 de agosto del 2003, blanca con manchas marrones, única en su especie y no solamente por haber superado a la reina de Reino Unido, también por tener de marca de nacimiento, la oreja izquierda un poco caída. No existen dos como ella y no solamente por su físico sino también, porque... ¿conoces a algún perro que sea casi centenario?

Yo tengo la suerte de vivir con ella desde que tengo 11 años. Llegó a mi vida, gracias a Jacinto, un amigo de mis padres. «Fue, es y será el mejor regalo que pude hacerles». Dicho por ellos también. A veces creo que mis padres la quieren más que a mi hermana y a mí (será porque no habla y no puede quejarse), podría ser. Es la reina de la casa, aunque te fueras cinco minutos al regresar te recibía como si hubiera pasado un Siglo. Tenía su hueco en el sofá para las siestas, ya que le gustaba dormir a nuestra vera. Ladraba y ladra entre comidas por si algún trozo se gana. Convirtiéndose en uno más de la familia, pasando de cuatro a cinco miembros. Me acuerdo en unas Navidades que mi padre la subió a una silla y comió su cena de Nochebuena en la mesa con la familia. Es una humana más. Su plato favorito son los spaguettis y de postre cosquillas en la barriga. He de decir que en los últimos meses, hemos notado un deterioro físico que le afecta a visión y oído pero tiene muy agudizado el olfato, sigue teniendo carácter y es feliz. Aunque su afición de jugar con la pelota a todas horas haya pasado a dormir como una bisabuela casi todo el día. Contra todo pronóstico, sigue alegrándonos la vida. Puede que el cariño humano que ha recibido durante todos estos años y lo activa que siempre ha sido, haya hecho posible que siga viva con tantos años. Es de admirar, las ganas de vivir que tiene. Quería compartir con el lector las alegrías que da un animal y todo el amor que derrochamos por ella. Para mí, es mi hermana pequeña, mi bebé, nuestro peluche como también la llamamos en casa (porque realmente no solo lo parece, sino que es lo más achuchable que existe en la faz de la Tierra). Ojalá fueras eterna Cuquina.