Alerta por las carreras ilegales en Aldea Moret

Los vecinos de Aldea Moret vuelven a mostrarse en pie de guerra ante las carreras ilegales de coches que recorren sus calles junto a sus viviendas. Son los residentes de la calle Ródano los que ahora manifiestan su inquietud ante un problema que se mantiene en el tiempo y que sostienen, han denunciado sistemáticamente sin obtener respuesta. La reivindicación viene de lejos.

Al menos se remonta a la época previa a la pandemia, cuando los residentes, entonces de la avenida de la Constitución pusieron de manifiesto su preocupación ante la sucesión prácticamente de forma semanal de carreras de vehículos (quads, motocicletas y coches) en horario de madrugada. Entonces aseguraban que el recorrido que tomaban los conductores ilegales abarcaba desde la propia avenida, las traseras de Proa y la calle Ródano.

Los coches alcanzaban hasta los 80 kilómetros por hora. Estas prácticas se frenaron con las restricciones propias de la crisis sanitaria pero de nuevo regresaron, al menos, así lo expresó la asociación Primero de Mayo el año pasado, que volvió a reclamar una solución a esta situación.

Ahora, un año después de aquella reivindicación que recogieron los medios, de nuevo y ante este diario, los vecinos lamentan que el problema no se ha solventado y exigen que se ponga fin antes de que «haya que lamentar una desgracia». «El día que pase algo y que perdamos a alguien aquí ya no habrá remedio, algún día se van a llevar a alguien por delante», sostiene una vecina de la calle Ródano que prefiere no desvelar su identidad.

Se encuentra junto a un grupo de residentes que se expresan en los mismos términos. En ese sentido, relatan que de forma repetida y en su mayoría en horario nocturno, los coches transitan a gran velocidad por la calle que abarca una gran parte del barrio de forma paralela a la avenida de la Constitución.

En ese sentido, piden atajar los rallys de forma inmediata con mayor presencia policial. «Las patrullas no vienen», añaden. Confían, de este modo , en que la apertura inminente del cuartel --ahora remodelado-- de la Policía Local en la calle río Tíber tenga un efecto disuasorio sobre problemas como este. Las instalaciones ya se encuentran a punto para empezar a prestar servicio.

La reapertura de la sede de la jefatura en Aldea Moret era uno de los compromisos electorales que ha materializado el equipo de Gobierno de Luis Salaya. El cuartelillo fue cerrado por el anterior gobierno local. Desde entonces vecinos del barrio ha reclamado que se reabriera para garantizar la seguridad en el barrio.

Pistas de fútbol

De manera paralela a que se ataje el problema de los rallys ilegales, una de las prioridades en materia de seguridad, el barrio reclama también que se acondicione la zona polideportiva que se encuentra en las proximidades de la calle Ródano para que los más pequeños puedan entretenerse sin correr ningún tipo de peligro. En la actualidad, en las explanadas que separan los Bloques A, B y C que nacieron con el propósito de ser zonas ajardinadas para los vecinos, se encuentran inmersas de residuos, cristales, desechos de obras e incluso, pequeños electrodomésticos.