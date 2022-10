El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vaticinado en Cáceres que, en relación a la polémica en torno al debate fiscal y a que en Portugal los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio no existen, se podría dar una fuga de empresas, principalmente extremeñas, al país luso debido a que somos una región fronteriza.

Así lo ha manifestado el presidente popular durante su intervención en el XXV Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que se celebra en Cáceres, y donde ha criticado que el Gobierno no ayude a rentas de hasta 40.000 euros: «Parece que por encima de 21.000 euros toda la gente es rica. Eso no tiene un pase", ha subrayado, afeando que «encima se hace a partir del año 2023», y no en para el presente año debido al alza de los precios por la inflación. Y ha insistido en que «bajar la renta en el 2023 se notará en junio del 24... Y esto de bajar los impuestos a costa del gobierno siguiente no parece muy razonable».

Pone como ejemplo la política de Portugal

Dicho esto, ha recordado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que los socios europeos lo que están haciendo es «bajar impuestos» y ha puesto como ejemplo la política del primer ministro de Portugal, el socialista Antonio Costa, quien ha eliminado donaciones, sucesiones y patrimonio.

Feijóo: «Esta es una comunidad transfronteriza; Évora está a apenas dos horas»

A su juicio, con la política del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos (UP), se está «empujando a las inversiones» hacia países como Portugal. El dirigente gallego ha recordado que ya algunas empresas filiales de Inditex abandonaron su comunidad por el país luso, y ha apuntado que «esta también es una comunidad transfronteriza; Évora está a apenas dos horas. No debemos empujar las inversiones hacia otro lado», ha recalcado.

Y añade que «es un error en este momento» transmitir a los inversores y patrimonios que aquí no son «bien recibidos. Esto es una irresponsabilidad en plena crisis y una gran equivocación», ha zanjado.

Debate ricos y pobres

El líder popular ha arremetido contra el Gobierno por no hacer una reforma fiscal sino «un incremento de impuestos de 3.000 millones de euros».

Y ha indicado que una reforma fiscal puede ser a la baja o al alza pero que, en este caso, «se va a intentar recaudar 3.000 millones más. ¿El objetivo qué es? ¿Acabar con los ricos o acabar con la pobres? Lo segundo; lo primero no", ha afirmado en torno al debate ricos-pobres que, recientemente, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha criticado (en los encuentros de La Toja) porque, a su juicio, divide a la sociedad y es populismo.