Una guía para no perderse en Extremúsika

Todo listo para Extremúsika. La cita que pretende convertirse en la primera iniciativa privada a nivel musical más multitudinaria de la ciudad abre puertas este jueves y recibirá a melómanos y amantes de los festivales hasta el domingo. Para disfrutar de los tres días de conciertos, la organización ha puesto en pie el mayor despliegue logístico que se recuerda en la capital. En cartel, más de sesenta bandas. No obstante, aparte de conocer los horarios de las actuaciones, este diario da respuesta a las preguntas más frecuentes a la hora de llegar a un festival.

¿Cómo llegar al ferial?

Lo más importante una vez que se llega a Cáceres. Para aquellos espectadores que llegan de otras comunidades, pueden hacerlo directamente en coche. En el caso de los que lleguen en otro tipo de transporte, bus o tren, y para los locales, se ha habilitado un servicio de buses lanzadera. Tendrá una única parada en la avenida Alemania y arranca a las 16.00 horas. El tique cuesta 1,3 euros.

¿Cómo recargar la pulsera?

Por primera vez en el festival, no se permitirá pagar con efectivo. La organización ha incorporado el pago 'cashless', un sistema que está añadido en la propia pulsera y que se canjea con la entrada. De esta forma, para consumir bebidas se deberá recargar la pulsera a través de dos puntos de recarga que se han instalado en ambos extremos del recinto. Una vez allí, se podrá añadir la cantidad que se desee, 10, 20 o 50 euros. Se abona en el momento y se canjea en el sistema. Una vez que concluya el festival, la devolución del dinero restante se hará a través de una web y el servicio tiene un gasto de gestión de 2 euros.

¿Cómo acceder a la zona de acampada?

El recinto está abierto desde este jueves. El horario para acceder y validar la entrada a la zona de acampada es de 9.30 horas a 2.000 de la madrugada. La organización detalla que cuenta con videovigilancia, barras de comida y bebida, zona para realizar barbacoas, W. C. y duchas gratuitas. Tiene también puntos de recarga de móviles pero no son gratuitos. No dispone de electricidad.

¿A qué hora se puede entrar a los conciertos?

La entrada oficial al recinto de los conciertos es a partir de las 16.45 horas todos los días. La taquilla estará habilitada desde este jueves a esa misma hora para validar la pulsera. Las entradas se pueden seguir comprando en la web del festival. El tique de día para este jueves cuesta 34 euros y para este viernes, 38 euros. Los menores pueden asistir pero con los siguientes requisitos: Los menores de 7 años entran gratis siempre que vayan acompañados de un adulto con entrada, los menores de 16 años pagan entrada deben estar acompañados de un adulto. Por último, los que tengan entre 16 y 17 años pagan entrada y deberán presentar una autorización pero podrán entrar solos.