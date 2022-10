En el Día Mundial de la sonrisa tu dentista es tu gran aliado para contagiar alegría. Las ventajas de sonreír son bien conocidas. Una sonrisa siempre contribuye a mejorar la salud, aliviando el estrés. Cada año el primer viernes de octubre se consagra a fomentar el buen humor, la empatía y la relajación. Se trata de ser amables con los demás. Sorpréndase porque la sonrisa tiene un efecto contagio muy grandes.

¿Cómo se comenzó a celebrar este día? Todo nació en los años sesenta con el diseñador Harvey Ball, creador de la famosa Smiley Face, la cara sonriente, utilizada para subir la moral a los empleados de una empresa de seguros de EEUU y aunque solo se hicieron 100 copias, fueron los clientes los que la demandaban. A principios de la década de 1970, los hermanos Bernard y Murray Spain agregaron el lema «Que tengas un día feliz». El auge de los pines hizo posible el ‘boom’ de este icono del siglo XX que después se trasladó de alguna manera a los iconos de mensajería instantánea o Emojis.

¿Te atreves a sonreír?

Para poder sonreír plenamente y contagiar alegría es necesario lucir una boca y unos dientes sanos. Por eso la figura del dentista es clave en esta jornada. Y aquí Very Dent’s, la clínica dental ‘slow’ en pleno centro de Cáceres juega un papel primordial. Así lo asegura María Maldonado, coordinadora de tratamientos de Very Dent’s: “Hay que tener la boca sana porque la salud de todo el cuerpo se entiende de forma integral. Nosotros ayudamos a nuestros pacientes a tener una buena salud bucodental y les acompañamos en todo el proceso, invitándoles siempre a sus revisiones gratuitas y coordinando sus visitas a la clínica”.

No son franquicia

Very Dent’s no es franquicia y atesora una gran experiencia en todo tipo de tratamientos. Desde la ortodoncia clásica con sus braquets a los alineadores invisibles que tan de moda están. Los pacientes reciben tratamientos personalizados siempre. Otro de los puntos fuertes de Verydent’s es la implantología la cirugía oral, la estética dental, la endodoncia, las prótesis y los implantes para lo que cuenta con profesionales especializados. “En general trabajamos de una manera muy conservadora y sobre todo con una filosofía ‘slow’. Vamos despacio en los tratamientos, no aglutinamos tratamientos”, explica María Maldonado.

En Very Dent’s disponen de un TAC Dental 3D, que les permite realizar diagnósticos más precisos. En el caso de cirugías orales e implantes este tipo de pruebas son muy recomendables, pues con la ortopantomografía clásica la imagen es en dos dimensiones. La imagen 3D permite ver la calidad del hueso. En Very Dent’s también realizan tratamientos con plasma mediante la técnica L-PRF (fibrina rica en plaquetas y leucocitos) para una mejor cicatrización.

En la clínica trabajan 5 odontólogos de reconocida solvencia y experiencia profesional, cada uno dedicado a un tipo tratamiento. Junto a ellos trabajan dos higienistas y una coordinadora de tratamientos.

Ya no tienes excusas para sonreír en el Día Mundial de la Sonrísa. Acércate a Very Dent’s y contagia tu alegría a tu alrededor.

CLINICA VERY DENT´S CÁCERES

Avenida Virgen de la Montaña, 19

10002 Cáceres

TELÉFONO: 927 24 15 01

Estamos aquí:

