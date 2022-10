Insultos universitarios

Hace unos días se ha dado a conocer un vídeo con el que toda España ha tenido conocimiento de las palabras que unos jóvenes universitarios de un colegio mayor madrileño dedican a las colegialas a su vez universitarias de otro colegio próximo a ellos. Los adjetivos con los que las califican son de lo más rastrero que se puede decir a una mujer y la amenaza con la que las citan ponen de manifiesto la intención de violarlas si fuera necesario.

Toda la escena ha sido grabada por alguien que sabía cuándo y dónde se iba a celebrar el evento por lo que no cabe duda de que estaba perfectamente preparado. Algunas de las aludidas, no sé si todas, muchas o pocas, aunque la cantidad no importa para calificar el hecho, han exonerado a los colegiales aduciendo que se trata de una costumbre llevada a cabo desde hace varios años y no han tardado en dar publicidad a otro vídeo en el que ellas contestan para demostrar que es un juego.

No hará falta decir que las costumbres y los juegos pueden ser buenos o malos, decentes o indecentes, y por lo tanto eso no justifica nada y que alguien no se sienta ofendido por los insultos y amenazas que se le dirigen no varía la calificación moral o cívica que merece una conducta. Al parecer a esas chicas no les afecta que les llamen putas y ninfómanas ni incluso que las adviertan de lo que harán con ellas en la próxima cita y a sus padres tampoco pues no han dicho una sola palabra ni han tomado medidas.

Los padres de los chicos no han abierto la boca. Para estas familias ¿es todo normal? ¿Esto lo han aprendido en casa o en el colegio? ¿Qué clase de colegios permiten que este espectáculo se repita desde hace años? Tal vez debamos reflexionar sobre algunos aspectos de este lamentable hecho porque se trata del comportamiento de chicos y chicas pertenecientes a las élites españolas que están llamados a dirigir empresas, ser alcaldes y alcaldesas, diputados y diputadas, ministros y ministras, educadores... ¿Es esto lo que hemos educado? ¿O quizás es que no hemos educado?