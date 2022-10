De la mina de litio o del ecopolígono se han escrito miles de palabras. Pero por ahora son solo eso: palabras y titulares. Para que ambos puedan ser una realidad falta todavía una tramitación que se prolongará bastantes meses. El Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE en sus siglas) es por el momento algo más que una suma de vocales y consonantes. Aunque hay que precisar que el hecho de que una inversión aparezca en un presupuesto o que incluso una obra se adjudique (el ejemplo en Cáceres está en la conducción que debía unir los embalses de Portaje y de Guadiloba) no significa que se vaya a ejecutar.

Pero en el caso del centro de investigación proyectado en Cáceres todo parece que va por buen camino. Otra cosa son las fechas, unas previsiones que no suelen cumplirse. De momento esta semana se ha celebrado la primera de las mesas de contratación para adjudicar la redacción del proyecto y la construcción del centro. Hay tres ofertas, todas respaldadas por empresas nacionales de la construcción y por empresas regionales tanto del sector como de estudios de ingeniería. Todas las ofertas se han aceptado, aunque los licitadores deberán incorporar documentación complementaria, una falta que la mesa considera que se puede corregir. Su financiación, un total de 75 millones (20 son de la obra y el proyecto), estaría garantizada por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la Junta.

El centro no será la panacea de todos los males de Cáceres por mucho que se anuncie que alrededor del mismo habrá empresas auxiliares (la misma cantinela se escuchó con la ciudad de la salud y con la ciudad de las artes). Pero dará un espaldarazo para que Cáceres no sea solo conocida por las piedras de su ciudad antigua, sino también por las empresas tecnológicas radicadas aquí y por un centro de investigación de la materia que actualmente es la más relevante: la energía y los mecanismos para su almacenamiento. La ciudad, y esto no es broma como el AVE o la autovía a Badajoz, puede ser un foco de innovación a nivel estatal.

Por eso el centro de investigación, y el centenar de empleos directos que se anuncia que puede crear, es una de las mejores noticias para Cáceres y este es el motivo de la relevancia del concurso que se está tramitando. No habrá adjudicación este año (uno ya ha visto concursos de todos los colores) y los plazos no se cumplirán (es difícil creerse que esté todo listo en abril de 2025). Pero durante los próximos tres años será la obra pública más importante que se ejecutará en Cáceres (ni la red de saneamiento ni la segunda fase del hospital universitario van a estar en ejecución en estos años) por lo que supone de poner a la ciudad en el campo de la investigación y de las nuevas tecnologías.

Al centro de cirugía de mínima invasión, pionero en su materia, se sumará otro centro que investigará en uno de los asuntos que más preocupan. Ahora corresponderá a la entidad local, el ayuntamiento es el más interesado, y al sector privado aprovechar el tirón que puede suponer este centro para que, esta vez de verdad, haya otras iniciativas o para que haga más atractivos otros proyectos como el ecopolígono.

Esta ciudad necesita oportunidades, para que no sea solo un lugar de residencia de funcionarios y pensionistas, y este centro de investigación lo puede ser. Por eso la importancia de que ya empiece a ser algo tangible.