Tal y como estaba previsto y se había anunciado hace quince días, este lunes se ha iniciado la obra de la segunda fase de la reforma de la muralla de Cáceres y ha comenzando cuando su financiación no está cerrada. No corre riesgo. Pero el que iba a ser el principal inversor, el Ministerio de Transportes y Movilidad, no está dispuesto a poner su parte, por lo que, como último recurso, será el ayuntamiento el que tendrá que financiar el cien por cien de la obra, que se ha adjudicado por 1.003.719 euros. Esta segunda fase interviene en el tramo entre las torres del Aver y Redonda y en el lienzo y el resto de elementos de esta parte del monumento almohade.

Esta segunda fase da continuidad a la que se ejecutó en el baluarte de los Pozos. El objetivo último es cumplir con las directrices del plan director de la muralla, al menos en lo que permita la conservación y mantenimiento de la muralla y en abrir nuevos espacios al visitante. Otros costes recogidos en el plan director, como las expropiaciones de viviendas para liberar el lienzo de edificaciones, han quedado aparcados por operatividad. Por ahora solo se ha ejecutado una fase, en el este del recinto, y ahora se inicia la segunda. En la tercera, que está proyectada, se intervendría en la parte del lienzo que da a la plaza Mayor. El mecanismo de financiación de esta reforma por fase es contar con la participación del Ministerio de Transportes y Movilidad (antes de Fomento), que destina un 1,5% de sus inversiones a obras de recuperación del patrimonio. El reparto es un 70% de aportación del ministerio y un 30% del ayuntamiento. Para la reforma del baluarte de los Pozos resultó este método. Y también se iba a repetir para la segunda fase, pero una decisión de última hora del ministerio deja los trabajos sin la parte de la aportación del Estado.