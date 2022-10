El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha llamado a la necesidad de luchar contra la precariedad laboral, y ha insistido en que "no se puede dejar atrás a las personas migrantes que son el colectivo que más necesidad tiene de que se les respalde en esta reivindicación". El regidor acudió a la concentración con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, organizada por la plataforma ‘Iglesia por el trabajo decente’, donde aseguró: "Queríamos estar a vuestro lado en esta reivindicación justa y de lucha contra la precariedad laboral”.

Salaya reconoció “el inmenso esfuerzo que se está haciendo desde algunos sectores de la Iglesia por posicionar estos problemas y quiero agradecer al obispo que nos acompañe hoy. Creo que es valiente y que toma la decisión de que se mire aquí porque es algo realmente importante”. Aladió que "estamos en un momento muy difícil, pero no podemos perder la referencia, la explotación laboral lo es aunque haya una aplicación de por medio, es la misma explotación laboral se llame como se llame, tenga una App y aunque no tenga cara la persona que nos está explotando”.

Durante su intervención remarcó que “la explotación laboral es la misma aunque hayamos nacido en otros sitios, y esto es importante; quienes se dejan atrás en la lucha por los derechos de los trabajadores a las personas migrantes, a quienes han venido de otros lugares, están dejándose atrás en este momento al colectivo que más necesidad tiene de que le respaldemos desde este tipo de reivindicaciones”.