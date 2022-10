La dirección general de Sostenibilidad publicó este martes una resolución en la que se concluye que no es previsible que el plan especial para el uso del palacio de las Corchuelas vaya a producir efectos adversos negativos sobre el medio ambiente, razón por la que se determina «la no necesidad de su sometimiento a una evaluación ambiental estratética», según se apunta en la resolución. Con este plan especial lo que se pretende es que se modifique el uso de terciario hotelero que tiene ese sector del planeamiento urbano para darle un uso para fines dotacionales de equipamiento. La necesidad de la evaluación ambiental es un trámite para que se pueda desarrollar la recuperación del edificio con su nueva utilidad.

La mayoría de los colectivos y organismos públicos consultados en esta tramitación no han respondido al requerimiento de la dirección general de Sostenibilidad. Solo lo han hecho cuatro. El Servicio de Ordenación del Territorio concluye que no tiene incidencia. Infraestructuras del Medio Rural asegura que no afecta al dominio de las Vías Pecuarias y la diputación provincial también determina que no tiene repercusión en bienes patrimoniales que sean de titularidad provincial.

Confederación del Tajo es un poco más extensa en su informe para apuntar que en el desarrollo del plan especial se deberán tener en cuenta las consideraciones que sean necesarias para evitar cualquier incidencia negativa, directa o indirecta, sobre el dominio público hidráulico.